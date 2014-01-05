“Учеба никогда не заканчивается”. Иностранные выпускники БГУ о своей работе в Беларуси

В БГУ учится огромное количество иностранных студентов, и с каждым годом их количество только растет. Основания для поступления у всех разные. Кому-то хочется погрузиться в другую языковую среду, кто-то хочет ближе познакомиться с новой для себя культурой, а у некоторых есть желание остаться работать в Беларуси после обучения. В последнюю категорию вошли наши сегодняшние гостьи, которые рассказали о своей работе в Минске и мотивах, побудивших остаться в стране.

Ли Сюецзя - выпускница Института журналистики БГУ, работает в белорусском подразделении китайской энергетической компании NCPE.

-Почему Вы решили остаться работать в Беларуси?

- Если сравнивать с Китаем, то в Беларуси намного меньше конкуренции. Я решила начать здесь свою карьеру из-за того, что найти работу здесь было намного легче чем на родине. Так происходит, потому что китайским компаниям, имеющим свои подразделения в Беларуси, часто нужны новые сотрудники, но привлечь сюда работников из Китая довольно сложно. А здешние выпускники охотно соглашаются тут остаться. Это неплохой старт для карьеры, хорошая возможность продолжить совершенствовать русский язык, и, что не менее важно - здесь очень хорошая природа. Я уже привыкла к жизни в Беларуси и остаться здесь еще на несколько лет мне только в радость.

- Значит, найти здесь работу было совсем легко?

- Нельзя сказать, что совсем легко. Я нашла работу через вакансии в популярном в Китае мессенджере WeChat, просто отправила свое резюме и мне никто не помогал. Опыта у меня тоже не было, а устроиться на должность нужно было за совсем короткое время. Если бы у меня была возможность заключить контракт во время обучения, устроиться на работу было бы гораздо проще, но иностранным студентам нельзя работать в Беларуси в период обучения. Но мне очень повезло, я заключила контракт перед самым отъездом, а когда новая виза и документы были готовы, сразу вернулась обратно и приступила к работе.

- Вам было легко получить все нужные документы - визу, разрешение на работу и остальное?

- Этим вопросом я практически не занималась. Компания сама решила вопрос с документами, а мне нужно было только вернуться в Минск и начать работать.

-Что было сложнее всего сделать, чтобы остаться работать в Беларуси?

- Пожалуй, сложнее всего было вовремя найти работодателя и успеть заключить контракт. Перед отъездом времени устроиться почти не оставалось. Конечно, было бы намного проще устроится на работу еще во время учебы, но с другой стороны, это негативно сказалось бы на успеваемости. На мой взгляд, большому количеству иностранных студентов и так сложно учится, и многие еле успевают вовремя выполнять задания. Если бы у них еще была возможность параллельно работать, то времени на учебу совсем бы не осталось.

- Вы еще долго планируете работать в Беларуси?

- У меня пока нет долгосрочных планов, но в этом и в следующем году я точно буду работать здесь. В Беларуси я провела самые интересные и богатые на впечатления годы жизни, нашла много новых друзей и приобрела бесценный жизненный опыт. Когда-нибудь я обязательно вернусь на родину, но пока я здесь, и я очень этому рада.

Лю Сяохань - выпускница Института журналистики БГУ, работает в белорусском подразделении китайской компании ZTE.

- Почему Вы решили остаться работать в Беларуси?

- Главная причина в том, чтобы продолжить совершенствовать свой русский язык. Можно сказать, работа в Беларуси - это продолжение моего образования, которое для меня никогда не заканчивается. Нет предела совершенству, и нужно учиться всю жизнь.

- Но вы не устроились на работу по специальности, почему?

- Некоторые мои обязанности на работе перекликаются с моей специальностью. На начальных курсах в университете мне хотелось работать журналистом, но потом я поняла - чтобы им стать в Беларуси, нужно идеально владеть русским или белорусским языком. Поэтому я выбрала работу на пересечении с журналистикой и профессиональном переводом. Это помогает мне совершенствовать владение языком и, кто знает, возможно устроиться по специальности еще получится.

- Вам было сложно остаться здесь работать? Какие трудности у вас возникли?

- Изначально я хотела устроиться именно в компанию ZTE. Я была знакома с несколькими сотрудниками и они рекомендовали меня начальству, но открытых вакансий у них не было, и пришлось ждать. У меня еще оставалось немного времени до возвращения в Китай, я просто надеялась, что появится вакансия, и тем временем самостоятельно изучала дисциплины, которые помогли бы мне в работе. В остальном никаких сложностей не возникло. Когда я заключила контракт, компания сама подготовила для меня все необходимые документы и вскоре я уже начала работать.

- В будущем вы планируете работать по специальности в Беларуси?

- Нет, я планирую вернуться в Китай. С хорошим владением русского языка там у меня будет больше шансов найти работу по специальности. Здесь будет сложно конкурировать с носителями языка. Но самое главное - я хочу работать на любой работе, связанной с русским языком, и не важно, какая это будет специальность.

Юй ФАНЧЖОУ,

Эзиз ОВЕЗОВ