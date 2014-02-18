Нужно только выучиться. Встреча посла Туркменистана со студентами БГУ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Назаркулы Шагулыев встретился 4 апреля с туркменскими учащимися БГУ. На встрече присутствовали первый заместитель министра образования нашей страны Вадим Богуш, начальник отдела Центральной Азии МИД РБ Олег Домашев и ректор Белорусского государственного университета Сергей Абламейко.

Поводом для встречи послужил недавний официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. Целью визита являлось открытие горно-обогатительного комбината «Гарлык» строительство, которого, недавно было завершено белорусской стороной. И реализация этого проекта сделает экономику Туркменистана еще сильней. Визит прошел весьма успешно.

На повестке дня стоял вопрос об ознакомлении студентов с новостями своей Родины и о тесных дружеских отношениях Республики Беларусь и Туркменистана. Ведь «Встречи лидеров уже стали доброй традицией» – как сказал Вадим Богуш.

На встрече выступил руководитель Студенческой Ассамблеи БГУ – Евгений Харук и руководитель туркменского землячества Совета Землячеств БГУ − Нурлыев Ширали. Евгений Харук рассказал о жизни студентов в общежитиях и об их обучении внутри стен родного университета. Он также отметил, что при проведении грандиозного международного форума «М.И.Р.» студенты из Туркменистана оказали большую помощь. Нурлыев Ширали ознакомил всех присутствующих со статистикой и рассказал, что более 11 тысяч молодых людей из Туркменистана получают высшее образование в Беларуси.

В дальнейшем Беларусь планирует стать основным партнерам Туркменистана в сфере образования. Ведь, как известно, большинство выпускников белорусских вузов из числа туркменских граждан остаются для того, чтобы получить дипломы магистров и аспирантов.

Также до сведения присутствующих и гостей довели о мероприятиях, которые Совет Землячеств, провел в 2016-2017 годах. Для того чтобы развить лидерские качества каждого студента и укрепить связь между народами проводится ряд мероприятий, в которых активное участие принимают не только туркменские и белорусские студенты, но также и многие студенты с других стран.

И в завершении встречи, посол Туркменистана еще раз напомнил о том, что Туркменистан в 2017 году принимает у себя гостей из 62 стран. Так как он станет местом проведения V азиатских игр в закрытых помещениях.

Боссан КУРБАНОВА

Фота Васіля Кузьмічкіна

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