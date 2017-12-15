Почему российское кино снимают у нас?

Съёмки фильмов в Беларуси - уже не редкость для минчан. И если раньше ограждение улиц табличками «Тихо! Идёт съёмка!» вызывало восторг и интерес у прохожих, то сейчас все равнодушно проскальзывают мимо съёмочных павильонов. Чаще всего к нам приезжают киношники из России.

Чем же вызвано их желание запечатлеть минские улицы в своих кинокартинах?

«Недавно читал интервью с одним локейшн-скаутом из Москвы, - делится кастинг-директор Денис Иванов, - по его словам в столице России уже просто «негде снимать»! В кадре побывали башни в Москва-Сити, комплекс Миракс Парк, вдоль и поперёк уже засветили Воробьевы горы. В некоторые места просто не пробиться – там снимают чуть ли не каждую неделю! Да и, несмотря на то, что база квартир расширяется, из-за большого количества проектов они «засвечиваются» и становятся узнаваемыми».

Для того, чтобы получить необходимые документы, в России требуется обойти огромное количество инстанций и согласований. «В Беларуси с этим значительно проще» - поясняет Денис. Также большой популярностью у зарубежных киностудий пользуются белорусские пейзажи, отреставрированные замковые комплексы, городские улицы и дворики. А благодаря количеству живописных мест, немалая доля исторических и военных фильмов снимается у нас.

Однако главной причиной съёмок фильмов россиянами у нас остаётся стоимость рабочего времени. У специалистов кинодела из страны-соседки она в разы выше, хоть в профессионализме белорусские киношники не уступают. А так как продюсеры умеют грамотно рассчитывать бюджет, то стараются экономить, в первую очередь на оплате труда. В одну только съёмочную группу входят: режиссёр, оператор, осветители, реквизиторы, костюмеры, гримёры и многие другие, и каждому из них нужно заплатить за двенадцатичасовую рабочую смену.

Актёр театра и кино, директор кинокомпании «Black Beast Media» Сергей Ефремов, принимавший участие во многих белорусских и зарубежных проектах, подтвердил, что многое зависит от бюджета картины.

В Беларуси аренда помещений гораздо дешевле. Также в Минске можно нанять профессиональную съёмочную группу, которая не будет отличаться качеством работы от российской. А если учесть все бытовые мелочи, такие как ежедневный заказ обедов, аренду костюмов и необходимого реквизита, размещение приезжих актёров и творческого персонала – то изначально, казалось бы, незначительные суммы, вливаются в хорошую экономию денег, которые можно потратить с пользой для фильма.

Безусловно, не стоит забывать и про гонорары актёров, составляющих немалую долю бюджета. Сергей признался, что равнозначные роли в белорусском и российском кино существенно отличались оплатой, правда, точные суммы гонораров решил не оглашать. «Беларусьфильм» пока развивается, бюджет на киноленты обычно выделяют очень маленький, поэтому у него нет возможности выписывать актёрам миллионные чеки», - объясняет Сергей.

Стоит учесть и тот факт, что все, кого мы видим в кадре, даже прохожие за деревом – это актёры массовых сцен, выполняющие чёткие указания режиссёра. Пройти в определённую минуту, с нужной скоростью, за тем самым деревом, в той самой коричневой кофточке. И им, как и всем, нужно платить за работу.

Анастасия, принимавшая участие в массовке российского фильма в Беларуси и российского популярного телесериала «Кухня», съёмки которого проходили в Москве, поделилась своими впечатлениями: «Единственное различие – это деньги, полученные после смены. В Минске за восьмичасовое пребывание на съёмочной площадке заплатили 10 белорусских рублей, нам разрешалось брать только чай с сухарями, за этим тщательно следили. В Москве же я получила 30, еще и была накормлена. Но тут скорее повезло: сериал то про еду, должен соответствовать =)».

Как мы видим, разница ощутимая, если учесть, что в массовке порой принимают участие и 100 человек.

«Всё на самом деле просто: российские создатели кино давно поняли, что белорусские актёры готовы сниматься за любой предложенный гонорар, и благополучно этим пользуются», - объясняет Евгений Дмитриев, актёр кино.

Надеемся, что в скором будущем белорусское кино всё же получит прорыв, потому что талантами наши актёры не уступают зарубежным, и уровень профессионализма съёмщиков не ниже российских.

Марина ГОРБАЧЕВА