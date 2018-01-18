Неделя байнета с Webcom Group

Это единственное мероприятие в Беларуси, где представители digital-корпораций говорят с бизнесом на одном языке и об одних целях, никакой технической терминологии и профессионального сленга. Только практическая информация, без воды и рекламы. Данные мероприятия предназначено для лиц, отвечающих за развитие и прибыль компании. Партнеры программы: Google, Яндекс, ВКонтакте на конференции ежегодно рассказывают о реализованных стратегиях вывода бизнеса клиентов на новый уровень. Участники имеют уникальную возможность лично задавать вопросы и даже поспорить с каждым из них.

В декабре 2017 года прошел день открытых дверей Webcom Group, одно из мероприятий посвященных неделе байнета. Презентация инноваций в сфере маркетинга и продвижения сайтов проходила в Президент-отеле. Начало назначено на 10 утра. Первый час проходила регистрация гостей и проведения разного рода интерактивов. Сто килограммов печенья, двести пятьдесят литров кофе было предложено гостям в качестве угощения, также можно было сфотографироваться с мимом, и прямо на месте распечатать фотографии. Для удобства проведения конференции был подключен общий чат мессенджера телеграмм, где все желающие могли задать вопросы спикерам в живом режиме, за лучшие вопросы спикеры вручали подарки от лица компании, которую они представляют. Каждое выступление длилось не более 30 минут. Сперва при написании статьи я хотел описать все тенденции байнета в цифрах, но в процессе понял, что лучше я прикреплю к статье презентацию самих спикеров, которая даст Вам более наглядную информацию. Пройдемся по спикерам!

Первым слово держал директор и соучредитель компании-инициатора конференции - Webcom Group - Сергей Царик, тема доклада «Итоги. Тренды. Точки роста бизнеса в онлайне в 2018». Сергей поведал нам о мобильной рекламе, о бесплатном конструкторе сайта, который фактически может послужить заменой команды разработчиков, о том, какие основные каналы продвижения в онлайн стоит использовать, и подвел итоги 2017 года.

Следующей слово взяла Екатерина Богатырева, проект-менеджер Яндекса. Девушка приехала из России, и представляет ростовский департамент Яндекса. Екатерина рассказала нам о рекламе сегодняшнего дня, какой она должна быть и какие пути ее развития.

На мероприятии было много гостей из разных стран. Например, Евгений Ганчиц, специалист по развитию бизнеса в Беларуси от компании Google, приехал из Польши. Молодой специалист поведал, что запускается образовательная школа от Google Partners в Минске, пригласил всех желающих принять участие, также разыграли сразу несколько бесплатных сертификатов на посещение курсов. Следующий гость приехал из Украины, ну как приехал, за час до вылета его рейс отменили и мы общались с ним через скайп, благо, что вебком и такие ситуации предусмотрел. Владимир Галика - SEO в агентстве Engine Digital. Тема его выступления проходила под название: «5 ключевых ошибок среднего и малого бизнеса в социальных сетях».

Про нюансы SEO рассказал Антон Зеленко, который является независимым экспертом в области SEO в Беларуси. Его интересный доклад был о том, что SEO – это важный канал, но самый сложный и проблематический инструмент интернет-бизнеса.

Очень впечатлила речь Сергея Лысенко - руководителя отдела аналитики в Беларуси, который сразу заявил: “Контент больше не король!”. В его презентации было дано объяснение почему же больше не нужен контент.

Последней слово держала Екатерина Потемкина. Девушка является бизнес тренером по продажам, живет в Беларуси. Екатерина действующий продавец, психолог, директор и собственник консалтинговой компании «Кадры Про-консалт», дипломированный специалист по обучению персонала, сертифицированный тренер IFC (Международная финансовая корпорация). Презентация на тему “Как увеличить продажи: Топ советов и сервисов” была очень познавательной.

День открытых дверей Webcom Group состоялся. Я очень был рад быть приглашенным на данное мероприятие. Считаю, что такие познавательные конференции должен посещать каждый, кто хочет держать руку на пульсе в области IT. Копилка знаний пополнена. До встречи в новом году!

Никита ИВАНОВ