Директор в 21 год: выпускной в большую жизнь

Недавно она получила красный диплом и Благодарность из рук Президента, а уже сегодня занимает должность управляющего одного из лучших образовательных центров Минска. Пока новоиспеченные студенты радуются зачислению и делают первые фотографии в университете, мы поговорили с Екатериной ВОРОБЬЁВОЙ, лучшей выпускницей 2018-го года. Работа, студенческая жизнь и, конечно же, лайфхаки для наших первокурсников!

– Катя, скажи честно: уже скучаешь по БГУ?

– Есть такое :) Не скажу, что БГУ сейчас нет в моей жизни: слежу за новостями, поддерживаю связь с людьми, причастными к университету, отвечаю абитуриентам, которые пишут с просьбами рассказать о студенчестве или помочь с выбором специальности.

– Получила диплом … и сразу начала работать?

– Начала работать я еще в 14 лет :) А в университете со второго курса совмещала учебу и подработку. Так что после получения диплома изменилось только количество рабочих часов… и должность.

– Расскажи про свою работу.

– Я работаю в образовательном центре, основные проекты которого - курсы английского языка для детей и взрослых, школа бизнеса для подростков, репетиторский центр для абитуриентов. Здесь я начинала работать 2 года назад как преподаватель английского языка, в прошлом году стала руководителем бизнес-школы, а сейчас - операционным директором всей компании. Это большая ответственность, много обязанностей и вызов самой себе.

– Быть начальником приятнее, чем писать конспекты и готовиться к экзаменам?

– Сейчас учиться приходится ещё больше, чем в университете, только уже в процессе работы. Это необходимо, когда твое внимание сосредоточено на бизнесе и менеджменте.

– А какие планы на профессиональное будущее?

– Мне очень важно и хочется профессионально развиваться: накапливать опыт, знания, творить и создавать нечто ценное и полезное окружающим. И планы в связи с этим соответствующие: приложить максимум усилий для развития компании, создания качественных образовательных продуктов. Есть очень много педагогических идей, которые хочется реализовать.

– Как удалось стать директором в 21 год? Хорошая учеба в университете помогла?

– Да, можно сказать, что помогла. Спасибо педагогам за знания и мотивацию. От некоторых преподавателей мы получали не только предметные знания, но и уроки жизни, не менее ценные. Учились размышлять на двух языках. Еще один важный момент - это саморазвитие. Как бы много ни казалось пар, их недостаточно, чтобы максимально освоить предмет или чему-то научиться.

Но, на самом деле, помогла не только учеба. Одно из значимых отличий БГУ от других вузов - развитая система студенческого самоуправления. Это бесценная возможность для студентов раскрыть свой творческий потенциал, развить лидерские качества, обрести новые полезные знакомства. С первых дней учебы я активно участвовала в различных мероприятиях университета. Затем возглавила Студенческий совет по качеству образования факультета. С этой организации и начался мой “путь познания” образовательных процессов и желание самой улучшать эти процессы. В рамках ССКО мы проводили много мероприятий, направленных на улучшение качества преподавания, внедрение инноваций в процесс обучения и повышение мотивации у студентов.

– Работа в студенческих организациях зачастую не только хорошие воспоминания, но и профессиональный опыт. Чему успели научить тебя будни активистки?

– Участие в студуправлении – это тренировка самых важных на сегодняшний день навыков, так называемых soft skills. Это и управление людьми, и критическое мышление, и искусство выражать мысли так, чтобы тебя услышали (студенты, преподаватели, администрация). Умение быстро принимать решения и действовать: бывало, что за 10 минут до начала мероприятия нужно починить аппаратуру, найти ведущего или за полчаса написать сценарий. Тайм-менеджмент: активисты знают, как успеть подготовиться к семинарам, написать научную статью и организовать ивент, когда дедлайны на всё совпадают) И, конечно же, работа в команде. Почему бы не научиться всему этому в студенческие годы, когда цена ошибки значительно меньше? Здесь максимум за какой-то «косяк» отругают, а вот на работе могут и уволить. Работодатели сегодня ценят нестандартное мышление, умение смотреть на проблему с разных сторон, быстро учиться, думать и анализировать. Этому всему можно и нужно научиться в БГУ.

– Уже совсем скоро начинается новый учебный год. Что посоветуешь нашим первокурсникам?

– Не бояться и погрузиться с головой в студенческую жизнь: в ней ждет много открытий, эмоций и прекрасных моментов. Оттачивать умение учиться, оно пригодится не только в университете. Помнить про свою уникальность и постоянно развивать в себе самые разные качества и навыки. Обрести единомышленников, друзей и вдохновляющих людей, которые помогут становиться лучше и будут надежной поддержкой. И найти себя, свое дело, призвание: добиться успехов проще в том, что ты делаешь с удовольствием, самоотдачей и любовью.

Надеемся, что опыт Екатерины вдохновит тех, кто делает первые шаги на пути к своей мечте. Желаем девушке покорять новые вершины, творить и удивлять!

Беседовала Вера КАЧАНОВА