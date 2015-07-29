Вспомнить всё! Студенты БГУ о том, каким был их первый курс в университете

Приближается новый учебный год, а значит, БГУ вот-вот пополнится новоприбывшими первокурсниками! Совсем юные, они уже через многое прошли: экзамены, ЦТ, последний звонок и, конечно же, последнее школьное лето! Впереди их ждёт новая, ни на что не похожая пора: студенчество.

Понять, каково это – быть студентом – до первой сессии невозможно. Но мы всё-таки решили приоткрыть завесу тайны и сегодня расскажем, как это: учиться на 1-ом курсе в БГУ. С нелёгкой задачей нам помогли справиться студенты-старшекурсники. Итак, знакомьтесь: Евгения (механико-математический факультет), Валерия (юридический факультет) и Арсений (факультет прикладной математики и информатики).

Ребята с радостью поделились воспоминаниями о своём первом курсе, а также дали ценные советы будущим студентам!

-Расскажи о своём поступлении и первом дне в качестве студента.

Евгения: В БГУ я поступила в 2017 году и, на самом деле, чудом, так как изначально не проходила туда по баллам. Но в последний день мне позвонили и предложили одно бюджетное место! Сейчас я учусь в одном из лучших факультетов страны.

Впервые переступая порог университета, я подсознательно настраивала себя на худшее. Мне казалось, что если что-то пойдёт не по плану, то это обязательно будет ужасно. Но хватило буквально дня, чтобы отмести все сомнения и влюбиться в коллектив, факультет и вообще весь университет.

Валерия: Я поступила на первый курс в 2017 году. Заселилась в общежитие, отправилась покупать товары для дома и поняла: теперь начинается новая жизнь. Отправляясь на линейку первого сентября, я очень боялась. Но встретившись с одногруппниками, расслабилась, так как поняла: они напуганы не меньше меня. С тех пор одинокой я себя не чувствовала.

Арсений: В БГУ я поступил в 2015 году. Баллов, набранных на ЦТ, хватало, чтобы выбрать любую специальность на ФПМИ, и, как оказалось, этот выбор во многом определил мою дальнейшую жизнь.

Мне повезло: практически все студенты с моего потока оказались отличными ребятами! С некоторыми мы стали близкими друзьями, со многими я прекрасно общаюсь до сих пор.

-Три слова, описывающие тебя на первом курсе?

Евгения: Это все стадии пересдачи! Страх, принятие, а когда сдал, – наслаждение. То, что казалось страшным: интегрирование, производная от многих переменных – сейчас приносит радость.

Валерия: Испуганная, трудяга и спокойная. В первом семестре я курсировала по аудиториям, как хомячок, писала конспекты лекций, которые затем было невозможно прочитать, и старалась найти общий язык с одногруппниками. Сейчас я, конечно, сильно изменилась, но первый курс невозможно забыть!

Арсений: Думаю, тогда меня можно было описать так: открытый, весёлый и ищущий. Дело в том, что когда становишься студентом и уезжаешь из родного города в столицу, то со многими вещами сталкиваешься впервые. На первом курсе многое казалось непривычным.

-Что было самым сложным в начале учёбы?

Евгения: Первая и самая большая трудность: как прийти на контрольную/лекцию после «afterparty». Тут есть 2 варианта: «забить» и пропустить, либо выпить водички и бодро побежать на геометрию.

В БГУ есть много возможностей для творческих людей. Вторая сложность для меня – как совместитьучебу и творческую деятельность.За год я научилась расставлять приоритеты и нашла баланс между учёбой и увлечениями.

И третья сложность – знакомство с новыми людьми. Было непросто, но я пересилила себя и просто начала бросать себе вызов. Делая то, на что бы никогда раньше не решилась, я повстречала очень хороших друзей.

Валерия: Большой сложностью для меня было научиться выступать у кафедры – в школе такого опыта практически не было. Также в первом семестре меня поразило осознание того,что в университете ты учишься только для себя. В школе запросто можно получить отметку, даже если ты не очень хорошо знаешь материал. В университете же так не работает, и, если ты не хочешь провалить сессию, а преподаватель сказал что-то учить, то это надо учить. Третьего не дано.

Арсений: После собственной комнаты в квартире у родителей для меня было непривычно оказаться в общежитии коридорного типа. Это место, где практически невозможно побыть одному, а ещё до душа – несколько этажей, а до туалета – пара десятков метров. Но постепенно я к этому привык.

Также трудно было осознать, что, в отличие от школы, в университете тебя никто ни к чему не принуждает. Никто не станет тебя журить и сообщать о проколах родителям, как это было в школе. Всё решается проще: чем больше ты ленишься по ходу семестра, тем сложнее потом будет его закрыть, а последние недели учёбы вообще могут превратиться в ад. Некоторые мои знакомые не справлялись с этой свободой. Мне с горем пополам удалось избежать больших проблем, но на первой же сессии я всё равно получил пересдачу.

Отдельно нужно рассказать и про это. Пересдача – это, безусловно, трудно и неприятно. Отсутствие стипендии, каникулы, которыми ты не можешь толком насладиться из-за того, что пересдача висит на тебе мёртвым грузом. Грустный, но полезный опыт, которого хватило, чтобы впоследствии я мог успешно закрывать каждый семестр.

-А что было для тебя самым лучшим?

Евгения: Я никогда не забуду туртропу со своей группой! Как мы проходили пикеты, а затем готовили макароны с тушёнкой прямо на костре… Я бы с удовольствием заново прошла всю приёмную компанию, лишь бы опять пережить те моменты и повторить свой первый курс!

Валерия: Самым лучшим, думаю, стоит назвать общажную жизнь. Тут даже не нужно ничего описывать! А ещё, я ужасно полюбила Минск. Думаю, для меня первый курс – это уже пройденный этап, и возвращаться туда мне бы не хотелось.Я стараюсь двигаться вперёд, ведь в жизни столько ещё интересного!

Арсений: Общежитие. Его я буду вспоминать только с теплом. Посиделки с друзьями, долгие разговоры… А ещё здесь я встретил свою будущую девушку. Весь год мы жили через одну комнату, а заметили друг друга и сошлись только к концу учебного года. Такое бывает!

Я верю, что лучшее время нашей жизни – это настоящее, то, что происходит здесь и сейчас. Когда я думаю о временах, которые уже давно прошли, то стараюсь делать это без чувства ностальгии. Так что, думаю, я бы не стал проживать свой первый курс ещё раз, хотя это и было классное время.

И, наконец, несколько советов для «новобранцев», которыми с радостью поделились бывшие первокурсники!

1. Не пропускайте лекции и старайтесь сдавать все работы в срок. Так вы избавите себя от проблем на сессии, ведь многие преподаватели смотрят именно на посещаемость и оценивают то, насколько ответственно вы относитесь к учёбе.

2.Следите за своим временем и грамотно распределяйте его. В университете полно занятий и вы сами можете не заметить, как пытаетесь успеть всё и ничего. Не спешите. И не расстраивайтесь, если что-то упустили. Было одно мероприятие – будет и второе. А вот ваши нервные клетки не восстановятся.

3. Не ленитесь! Будьте активными и старайтесь участвовать во всех мероприятиях! Благодаря им вы познакомитесь со многими интересными людьми и получите эмоции, которые не забудутся никогда!

3. Не бойтесь просить о помощи у старшекурсников. В основном это добрые и отзывчивые люди, которые без проблем помогут, ведь сами когда-то побывали «в вашей шкуре».

4. Всегда думайте перед тем, как что-то сделать. Не забывайте, что со свободой воли приходит и ответственность.

5. И, наконец, помните:что бы ни случилось – всё к лучшему! Учёба и отметки, конечно, важны, но не стоит расстраиваться, если у вас что-то не получилось! Помните: жизнь – это миллиард возможностей и вы всегда сможете проявить себя где-то ещё.

Елена ВОЛКОВА