Разговор «по душам», или Что находится в «Куфаре»?

Эмоции, преемственность поколений, расширение карты участников, межкультурная коммуникация, раскрытие границ прекрасного… XV Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар» проходит в БГУ с 20 по 27 сентября.

15 лет для фестиваля – это много или мало? Неиссякаемое количество приглашенных артистов и коллективов из разных стран; постановки, заставляющие переосмыслить бытовые моменты, новые ракурсы эпизодов из любимых литературных произведений – и все это благодаря организаторам. Все «пикантные» подробности «Тэатральнага куфара» мы узнали у директора фестиваля Екатерины СОЛОДУХИ.

– Что вы вкладываете в метафорическое название «Театральный куфар»?

– «Куфар» в белорусской культуре – это символ сбора и скарба. Приданное хранилось в сундуках и передавалось из поколения в поколение. Это то, что собирает род семьи. А если мы говорим о духовном кладе – это то, что складывается и сохраняется.

Метафора есть и театральная: бродячие артисты всегда возили свой скарб в сундуках. Поэтому «Театральный куфар» сегодня собирает в себя театры, опыт, коллективы и яркие впечатления. Такой сундук существует и у нас.

– Каждый год фестиваль набирает волонтеров. Не боитесь ли вы передавать ответственность?

– Для всех фестивалей волонтеры – хорошее подспорье. Всегда на крупные мероприятия приглашаются добровольцы, поскольку одним оргкомитетом не справиться. Чем ближе к дате события, тем больше возникает направлений работы, которые нуждаются в «быстрых ногах» и «умелых руках». У каждого направления есть кураторы, которые отвечают за волонтеров и их работу.

За 15 лет было задействовано около 750 человек. Многие из «выпускников» волонтерского движения сейчас выступают не только в качестве зрителей, но и как партнеры различных компаний.

– Какие ожидаются мастер-классы для участников «Куфара»?

– Мастер-классы будут проводить члены жюри. Мы приглашаем их к активному участию, таким образом просим творчески доказать данное им право «судить». Будут мастер-классы по актерскому мастерству, импровизации и партнерингу, презентация современной белорусской драматургии и читка пьесы совместно с представителями Республиканского театра белорусской драматургии.

Зрители в некоторых случаях могут не только присутствовать, но и участвовать. Только необходимо заранее записываться. Как правило, каждый мастер набирает 15-20 человек.

Жюри фестиваля: Овлякули Ходжакули (председатель жюри); Роберт Китта (Австрия), Валентина Мороз (Беларусь), Эдвард Льюис (Великобритания), Константин Абашидзе (Грузия), Алексей Ефремов (Россия), Роман Гончарук (Украина).

– Главный приз зрительских симпатий – это …?

– Традиционный приз – большой куфар. Мы дарим его с первого фестиваля. Зритель выбирает понравившуюся работу путем голосования по 5-бальной системе после каждого спектакля. Далее результаты подсчитывает счетная комиссия. До последнего дня не известно, кто лидирует.

– Какой для вас самый яркий момент-воспоминание за историю существования фестиваля?

– В 2006 году, на III фестивале, произошло присоединение к Международной ассоциации университетских театров, штаб-квартира которой сейчас находится в Бельгии. Какие вижу «плюсы» для нас?

- присоединение к крупному международному сообществу;

- возможность общения и распространения информации о фестивале;

- новые проекты.

– Чем будете удивлять зрителя в этом году? Назовите ваш «топ» событий «Куфара».

– Открыт вечерний фестиваль для публики (обсуждение спектаклей вместе с критиками, жюри и театрами). Мы всегда рады услышать разные мнения. Место проведения: «Scotch & Soda bar» на ул. Старовиленская, 10а. Графики встреч будут размещены на информационных ресурсах.

Рекомендую посетить спектакли:

- «Христос приземлился в Гродно» (В.Короткевич, реж. А.Ганум). Мастерская Вячеслава Павлютя;

- премьеру театра «На балконе» – «Дорогая Елена Сергеевна»

(Л.Разумовская, реж. Дмитрий Тишко);

- в детской программе – спектакль по произведению С. Алексиевич «Чернобыльская молитва». Достаточно «сильная» работа Творческого центра «Артист», так как эта история говорится голосами детей.

- спектакль иранского театра «Creative Theatre Company» – «Мама Ерма»;

- на закрытие стоит прийти, чтобы увидеть работу «А если завтра нет», которая поставлена белорусским режиссером А.Савченко с участием Месхетского профессионального драматического театра по пьесе белорусского драматурга Д.Богославского.

Будет продемонстрирован результат «Куфар two stage» – обмен между коллективами разных стран и режиссерами.

– Дайте, пожалуйста, совет начинающим коллективам для попадания в заветный список участников фестиваля?

– Создавать хорошие и интересные работы, креативные и экспериментальные. Следовать такому понятию как фестивальный формат, потому что не каждый спектакль можно поставить в программу.

Как гласит известная фраза: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», чтобы составить свой «топ» событий «Куфара» и получить порцию культурного удовольствия. Осень – не пора для меланхолии!

P.S. Подробная информация по программе фестиваля - tkufar.by

Кристина КЕЧКО