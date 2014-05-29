Неоспоримые свидетельства. Знаменитый христианский писатель Джош Макдауэлл рассказал о Библии студентам исторического факультета БГУ

С открытой лекцией об истории Библии на историческом факультете БГУ выступил всемирно известный проповедник Джош Макдауэлл.

Джош Макдауэлл поделился своей сокровенной историей. Он родился 17 августа 1939 г. в семье фермеров. Да-да, на данный момент он несет на своих плечах опыт 80-го года жизни. Джош рассказал о личных фактах из своей биографии: детство, в котором на протяжении семи лет его насиловали в собственном доме и на глазах отец избивал мать до беспамятства. Ему не редко приходила мысль о том, что когда он подрастет и станет сильнее-убьет отца и отомстит своему обидчику. После услышанного у присутствующих сложилось понимание того, какая тяжелая судьба у этого сильного человека и интерес к лекции только возрос.

О спикере:

Джош Макдауэлл - всемирно известный проповедник, христианский писатель и общественный деятель. Почетный доктор права, магистр богословия. Эксперт по религиозным сектам, противник и критик неортодоксальных христианских вероучений и культов.

До поступления в колледж Джош был агностиком, и искренне верил, что христианство - это глупость. Однажды, бросив вызов христианству, в попытке найти его опровержение, он обнаружил убедительные, неоспоримые доказательства христианской веры.

После общения с кружком студентов-христиан, на втором курсе, 19 декабря 1959 г. Джош Макдауэлл стал христианином. С отличием окончив Талботскую теологическую семинарию, работал разъездным лектором международного студенческого христианского движения.

Будучи широко известным спикером, Джош обратился с проповедью уже к более 25 миллионам человек, в 539 университетах, дав более 27.000 публичных выступлений в 125 странах.

Начиная с 1960 написал и был соавтором уже более 150 книг на 128 языках, из наиболее известных "Не просто плотник" и "Неоспоримые свидетельства", ставшие бестселлерами, и оказавшими огромное влияние на миллионы христиан по всему миру.

Александр, 22 года, студент БГАТУ

–Я христианин и волонтёр Студенческого Христианского Движения. Пришел на лекцию с целью узнать что-то новое о Библии. Мне понравилось слушать о том, как евреи тщательно переписывали манускрипты и я смог узнать методы исследования достоверности Библии. Я уверен что такие встречи полезно и нужно проводить.

Юлия Дубовская, исторический факультет БГУ, 4 курс

–Гости и раньше приезжали на наш факультет, но лекция, которую нам предстояло услышать, вызывала неоднозначные мысли. Придя в аудиторию оказалось, что она полностью наполнена разными людьми, многих из которых я не видела на историческом факультете раньше, встретила и своих преподавателей в числе слушателей. И вот входит лектор и его переводчик. Улыбчивы и энергичный мужчина в широких штанах, руки сразу потянулись прогуглить его, и что больше всего удивило – ему 79 лет.

Джош Макдауэлл стал первым лектором за все время моего обучения (а учусь я на последнем курсе), который поделился двумя самыми интимными вещами: своим великим счастьем и самым страшным горем. И естественно, было очень лестно услышать похвалу в адрес родины, о которой Джош сказал несколько приятных слов, в Беларуси он уже седьмой раз. Такое начало лекции очень расположило меня и я начала жадно слушать, что он скажет дальше. Очень насыщенный темп лекции, идеальное количество юмора, артистичность Джоша и конечно тема, которая оказалось очень интересной и актуальной для меня.

Слушать людей образованных, умных, талантливых, специалистов по своей проблеме всегда важно для меня. Я очень благодарна, что обладаю возможностью общаться с такими людьми в университете. Для меня лекция Джоша была одной из самых интересных за последнее время. Меня крестили в православной церкви, когда я была маленькой. Сегодня я хожу с изображением Марии на кулоне, но я агностик. Вера в рамках религии мне нужна была, когда я была ребенком, сейчас вера для меня больше мораль, духовность, спокойствие и гармония всего в мире.

Джош Макдауэлл стал тем человеком, о котором я захотела рассказать своей семье и друзьям. Мне бы очень хотелось чтобы на нашем факультете чаще выступали подобные люди, студентам необходимо смотреть , слушать и общаться с исследователями и просто замечательными людьми из разных стран. Мне бы очень хотелось, чтобы подобных встреч организовывалось больше, ведь знания, которыми с нами делятся, являются драгоценностью для этих людей, работой всей жизни.

Главной чертой в человеке Джош назвал уважение к людям, вне зависимости от их точки зрения. Макдауэлл затронул актуальную тему для современного общества, он говорил о значении слов, которые мы произносим каждый день. Выступал 30 минут с лекцией «Что такое истина?», а на вопрос никто так и не смог ответить.

Олег Перзашкевич, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков, кандидат исторических наук

–Я не являюсь христианином. Джош предоставил разного рода доказательства правдивости Библии, но он связан с западной культурой, языком и был воспитан с другими принципами. С точки зрения рациональной науки, имеет смысл использовать истории библии в качестве исторических реалий, например рассматривая общество. По роду своей деятельности мне приходилось часто сталкиваться с проповедниками, теперь одним исследователем библии стало больше. Библейские материалы мы разбираем со студентами еще на первом курсе. Есть кое-что схожее в наших взглядах, Джош говорил актуальные вещи про понятия и смысл слов, в наше время большинство студентов не могут дать определения часто используемым словам, например, как: история, истина, любовь. Определенно, есть большая сложность в языковом барьере и различии культуры, некоторые термины и высказывания перевести дословно будет бессмысленно и не понятно, но все это зависит от темы. Думаю, что студентам была полезна эта лекция.

Купаво Артур , 17 лет, исторический факультет БГУ, 1 курс



–Я хотел чтобы данное мероприятие прошло на моём факультете, чтобы ребята, которые не относятся к Библии серьезно, через удивительные факты про эту книгу, поняли, что на самом деле Библия это не сборник легенд и преданий, а огромный источник достоверной информации, который дошел до наших дней.

Мне понравилось то, как Макдауэлл умело и интересно вел лекцию. Невероятные факты и удивительно интересную информацию он совмещал с юмором и рассказами из своей жизни. Я впервые узнал что существует такое огромное количество дошедших до наших дней древних библейских манускриптов. Он приводил убедительные доказательства воскресения Иисуса Христа, о которых я раньше не слышал. Также я был в восторге от шестисотлетних рукописей Торы , которые он привез и дал прикоснуться, что совершенно немыслимо, если бы мы оказались в каком-нибудь музее.

Моё отношение к религии определяется тем, что я христианин и верю в Бога. Я думаю, что истинное христианство, каким его проповедовал Иисус, изменило мир к лучшему и подарило надежду тем , кто ее не имел.

Такие мероприятия необходимо проводить в университетах, так как это помогает студентам узнать о иной точке зрения на такие темы как появление вселенной, развитие общества, мораль, которая отличается от версии, преподносимой нам в учебных заведениях.

Гормаш Ульяна, БГТУ, ЛХФ (СПС)

–Я христианка и уже была знакома с некоторыми лекциями Джоша Макдауэлла, поэтому мои ожидания не могли быть не оправданы. Я всегда знала, что Библия имеет глубокую историю, которая не может быть ложью, но знакомясь с реальными исследованиями, я ещё больше вижу, что моё убеждение в достоверности Библии основывается не только на моей вере, но и имеет реальную историческую основу. Меня впечатлила достоверность копирования библейских манускриптов и разница в сохранившихся экземпляров с прочей литературой. Классно, что есть люди, которые смогли провести такого рода исследования за нас.

Александр Паршенков, исторический факультет БГУ

–Лекция мне понравилась, хоть и не хватило конкретики, вышло так, что зрелищность затмила науку. Я верю в Бога и почитаю Библию, но в докладе не хватило глубины. Речь Макдауэла не убедила бы меня в том, что Библия - что-то важное, если бы я и так не верил в это. Тем не менее я узнал много интересного и доволен встречей. Приглашать такого рода спикеров конечно же нужно, ведь общение обогащает и заставляя посмотреть на себя со стороны.

Румчик Иван, исторический факультет БГУ

–Так как выступающий был объявлен верующим исследователем, ожидалось значительное присутствие элементов веры в рассуждениях, однако лекция развеяла эти предубеждения. Джош говорил вполне научным языком, его аргументы были рациональны. Кроме того, он рассказал факты о Библии, которые я не знал, причём делал это достаточно интересно.

Очень хорошо была освещена информация о технологии изготовления Торы и тщательному подходу еврейских писцов к этому действу. Кроме того, был интересный факт о количестве кодексов и свитков, связанных с Библией.

Я православный христианин, но, увы, сомневающийся. Встреча полезна для студентов истфака, т.к. она может развенчать некоторые стереотипы о религии и познакомить с иными взглядами.

Вераніка Шкабара, спецыяліст па турызму, экскурсавод, хрысьціянка евангельскай царквы



–Хацела пабачыць аншлаг на лекцыі - так і атрымалася, таму слухаць лекцыю, стоячы ў дзьвярах. Выстава "Беларусь і Біблія" і мерапрыемствы, якія з ёю зьвязаныя, на мой погляд, вельмі важная падзея для краіны, таму прапусьціць сустрэчу з сусьветнавядомай асобай было б недаравальна. Нечакана і вельмі прыемна, што перакладаўся выступ на беларускую мову.

Як я зразумела, Джош Макдаўэл на лекцыі фактычна агучвае свае кнігі, але я прачытала толькі палову "Ня проста цясьляр", таму мне было карысна пачуць з вуснаў аўтара тое, што ўжо прачытала, і асабліва цікава тыя моманты, да якіх я яшчэ не дайшла. Напрыклад, расповяд пра асаблівасьці ў перапісваньні Торы габрэямі.

Паслухаць пра дзеяньне Бога ў жыцьці рэальнага чалавека, пра адзінства навукі і веры ў адной асобе. З тым, што кажа Джош Макдаўэл, які прысьвяціў дасьледваньню столькі год, цяжка не пагадзіцца.

Нестандартность подачи, темы и даже внешнего вида спикера на протяжении всей лекции притягивали глаза и уши присутствующих. Студенты имели возможность задать вопрос Джошу и сфотографироваться. Для многих, кто никогда не задумывался над тем, когда и в каком количестве появились первые копии , было поразительно услышать об очень большом объеме письменных источников такой книги, как Библия.

Иоланта КАЗАКОВА