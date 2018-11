BSUSat-1 сігналіць з космасу! БДУ запусціў уласны спадарожнік

«My dream is to fly over the rainbow, so high!» («Мая мара – лётаць над вясёлкай, так высока!») – такое паведамленне вылучаецца сярод лічбаў і паказчыкаў, якія прымаюцца ад універсітэцкага нанаспадарожніка BSUSat-1. Мара спраўдзілася – 29 кастрычніка ў 03.43 па нашым часе з касмадрома ў Кітаі апарат паспяхова выведзены на арбіту вышынёй больш за 500 кіламетраў над паверхняй Зямлі. Ён стаў першым у сістэме беларускай адукацыі і трэцім беларускім аб’ектам на калязямной арбіце. Такім чынам, БДУ ўвайшоў у сотню ўніверсітэтаў, якія адправілі на арбіту спадарожнікі ўласнай распрацоўкі. Пра тое, як ствараўся апарат, распавялі некаторыя яго распрацоўшчыкі.

Уладзімір САЕЧНІКАЎ, навуковы кіраўнік Цэнтра аэракасмічнай адукацыі БДУ, загадчык кафедры фізікі і аэракасмічных тэхналогій ФРКТ БДУ:

– Наш факультэт рыхтуе кадры для аэракасмічнай галіны, лепш за ўсё гэта рабіць на канкрэтных праектах. Найбольш зручным ва­ры­янтам уяўляецца так званая ­«Лятучая навучальна-навуковая ­лабараторыя». Спачатку мы канцэнтраваліся на пэўных элементах распрацоўкі, напрыклад, на карыснай нагрузцы ці службовых сістэмах апарата, удзельнічалі ў шэрагу праграм Саюзнай дзяржавы, ­дзе рабілі модулі і вузлы малых і звышмалых апаратаў класа CubeSat. Каля 5 гадоў назад вы­рашылі, што нам патрэбны ўласны нанаспадарожнік.

Працуючы над BSUSat-1, мы фактычна асвоілі поўную скразную тэхналогію: ідэя, пастаноўка задач ­і мэты, стадыя распрацоўкі і інтэграцыі, поўны комплекс тэхналагічных і лётных выпрабаванняў, запуск, вывад апарата ў працоўны рэжым, атрыманне і апрацоўка да­дзеных, перадача іх канечным карыстальнікам. Пры невялікіх га­барытах ён абсталяваны сістэмамі энергазабеспячэння, кіравання, арыентацыі і стабілізацыі, тэлекамунікацыі, комплексам тэхналагічнай і навуковай карыснай нагрузкі. На спадарожніку ўсталявана ліч­бавая камера, радыяцыйны спектрометр, інфрачырвоны дэтэктар і іншае спецыяльнае абсталяванне. Наземныя сродкі кіравання і пры­ёму дадзеных – таксама распрацоўка нашых спецыялістаў. Вядома, задача была вельмі няпростай, але вырашальнай.

Паколькі гэта складаны навукова-тэхнічны праект, былі задзейнічаны спецыялісты рознага профілю. Над універсітэцкім нанаспадарожнікам працавала каманда з больш як 20 чалавек, прычым палова з іх – студэнты, магістранты і аспіранты. Свой унёсак зрабілі прадстаўнікі некалькіх структур універсітэта, ­сярод іх факультэты радыёфізікі ­і камп’ютарных тэхналогій, фізічны, хімічны і механіка-матэматычны, Цэнтр аэракасмічных тэхналогій. Дапамагалі ў працы беларускія прадпрыемствы: «Пеленг», «Полімайстар», «Агат», NTLab, «Віцязь», «Інтэграл», «БелДІМ». У гэты ж праект прыцягваліся работнікі з ака­дэмічных арганізацый.

5 фактаў пра BSUSat-1:

1. Ён выведзены на арбіту вышынёй 520 кіламетраў.

2. Павінен праслужыць каля 5 гадоў.

3. Першы сігнал быў атрыманы праз 3 гадзіны пасля запуску.

4. Амаль за 95 хвілін здзяйсняе абарот вакол Зямлі.

5. Над ім працавала каманда

з больш як 20 чалавек.

Наш апарат сустракаецца пад дзвюма назвамі. Першае імя Cubel-1 было зарэгістравана пры атрыманні дазволу на выкарыс­танне частаты ў Міжнародным ­саюзе электрасувязі, а ўжо калі апарат быў у стадыі распрацоўкі, вырашылі, што яго лепш назваць BSUSat-1.

Варыянтаў па пляцоўцы для запуску было шмат: Расія, Індыя, Кітай, Амерыка, Японія. Аднак яны шмат у чым не задавальнялі. Напрыклад, меркавалася зрабіць запуск з Міжнароднай касмічнай станцыі, але ў такім разе тэрмін службы апарата быў бы 4–6 месяцаў. Былі нават прапановы па балістычным запуску на эксперы­ментальнай ракеце, але апарат праіснаваў бы літаральна месяц. На арбіце 520 кіламетраў, на якую ён выве­дзены, чакаецца, што ­праслужыць каля 5 гадоў.

Першы час у космасе апарат існаваў у эканомным рэжыме, цяпер мы ўжо паступова ўключаем яго бартавыя сістэмы, правяраючы іх працаздольнасць. Тут галоўнае не спяшацца. Мы запланавалі працэс у тры этапы: мінімум, медыум і поўная праграма. Цяпер мы знахо­дзімся на медыум-праграме. Першую планку пераадолелі ў рэкордныя тэрміны за кошт прыцягнення радыёаматараў, практычна за суткі мы атрымалі поўную тэлеметрыю. Першы сігнал з BSUSat-1 быў ат­рыманы праз тры гадзіны пасля запуску, мы яшчэ не паспелі прыехаць з касмадрома. Потым удакладненыя параметры арбіты раскідалі па ўсім свеце, далей пачалі масава прымаць дадзеныя. Нанаспадарожнік раз на паўтары гадзіны здзяйсняе абарот вакол Зямлі, але ён не заўсёды трапляе ў нашу зону радыёбачнасці. На шчасце, яго пры­маюць ужо больш за сто радыё­станцый па ўсім свеце і перадаюць інфармацыю нам. Таму тэлеметрыю мы атрымліваем з гэтага апарата, напэўна, большую, чым з вялікага нацыянальнага спадарожніка.

Якія наступныя праекты нас ча­каюць? У рамках Нацыянальнай пра­грамы па даследаванні і выка­рыстанні касмічнай прасторы на 2016–2020 гг. перад намі стаяць задачы па навукова-адукацыйным забеспячэнні аэракасмічнай галіны. Яны ўключаюць тры праекты: стварэнне лабараторыі аддале­нага доступу для дыстанцыйнага навучання, запуск яшчэ аднаго штучнага спадарожніка, а таксама рас­працоўка мабільных комплек­саў прыёму і апрацоўкі дадзеных. Служ­бовыя сістэмы, якія забяспечваюць працаздольнасць спадарожніка BSUSat-1, выка­рыстоўваюцца не толькі ў касмічных апаратах, але і ў самых розных транспартных ­сіс­тэмах ад най­прасцей­шага навігацыйнага і кантрольнага абсталя­вання да беспілотнага наземнага ­і паветранага. Таму атрыманы досвед будзе выкарыстоўвацца пры распрацоўцы самага шырокага спектра рознай тэхнікі.

Алёна ЛЯЎШЭНЯ