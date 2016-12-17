Больше здоровья — больше успеха. Врач Андрей Беловешкин о качественной жизни

Как оставаться здоровым и быть успешным в карьере? На что обратить внимание и как правильно следить за своим состоянием? Эксперт в области здорового образа жизни, врач и преподаватель, кандидат медицинских наук Андрей БЕЛОВЕШКИН встретился со студентами БГУ. В своей лекции «Здоровье - инструмент успеха» врач ответил на эти вопросы, а газета «Университет» записала все для тебя. Читай и сохраняй!

Известного белорусского врача в БГУ пригласил проект Business Intelligence Club. На еженедельных встречах-лекциях в корпусе факультета международных отношений успешные бизнесмены и эксперты бесплатно делятся со студентами своими знаниями в сфере бизнеса, маркетинга и менеджмента.

Как отследить уровень своего здоровья?

Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие. Чем больше у нас запас здоровья, тем быстрее и эффективнее мы можем конвертировать его в достижение целей, направить свою энергию в нужное нам русло.

Как мы можем отследить состояние здоровья? Первый звоночек – снижение ресурсов, то есть слабость. Как только вы слабеете – здоровье ухудшается. И вот почему важен спорт: мышцы без физической нагрузки обрастают жировыми клетками. Отследить ваше состояние можно с помощью тестов на силу и выносливость. «Важно знать, что с возрастом увеличивается риск, но не все ухудшается с возрастом», – комментирует врач. Внимательнее относится к здоровью стоит и потому, что зачастую болезни имеют долгое скрытое начало. На первом месте топа заболеваний сердечно-сосудистые, на втором – рак (накопление ошибок в клетках с возрастом), третьем – нейродегенеративные (Альцгеймер). «Я называю последних везунчиками: ведь первые признаки заболевания появляются за 15 лет, и человек еще долгое время может полноценно жить и работать. Стоит знать: многое предотвратимо на ранних стадиях. Обращая внимание на наше здоровье, мы можем заметить первые признаки заболевания и заняться лечением, не допуская перехода в хроническую фазу», – говорит Андрей Беловешкин.

Актуальный уровень здоровья показывают биомаркеры. Чтобы оценить здоровье, привычных анализов в поликлинике недостаточно. Состояние систематического воспаления, которое, как ржавчина, подтачивает организм, может выражаться в лишнем весе, депрессии, мышечных болях. И, к тому же, провоцирует различные заболевания – все покажет анализ на С-реактивный белок. Не менее важен уровень витамина D (в норме 80-85%), недостаток этого гормона может спровоцировать обострение многих заболеваний. В темное время суток, а особенно зимой, включайте больше света, особенно теплой гаммы – это восполнит недостаток солнца.

Анализ крови на гомоцистеин покажет качество метилирования в вашем организме. Гомоцистеин — токсин, который образуются в ходе нормального функционирования организма, однако может вызвать проблемы, если не выводится из него быстро. В этом участвует процесс метилирования. У здорового человека это происходит без затруднений, но если у него есть нарушения, что обычно бывает из-за генетических факторов, гомоцистеин скапливается и оказывает токсическое воздействие.

Генетический анализ показывает предрасположенности к заболеваниям и возможные условия и особенности их протекания. Можно сделать тесты, а можно хорошенько расспросить своих родственников об этом. У вас на руках окажется очень хороший инструмент для поддержания здоровья и понимания своего организма.

Что влияет на состояние здоровья?

Появились болезни «образа жизни», или цивилизации: диабет, акне, заболевания кишечника, ожирение, депрессии, аутоимунные заболевания, некоторые виды сердечно-сосудистых заболеваний. Главные причины которых – неправильное питание и повышенный уровень стресса. «Если ты такой умный, то почему такой слабый и больной?» – вопрос-парадокс нашего времени.

Какие факторы влияют на ваше состояние здоровья и успех? Физические факторы составляют 25% уровня здоровья. Это движение и питание. С последним обычно возникает больше вопросов. Большую часть калоража нужно съедать в светлое время суток. «И здесь не подойдет оправдание, что вы «сова», они появились с изобретением лампочки, а это, согласитесь, совсем недавно на фоне всего существования человека», – шутит врач. Идеальны два-три приема пищи: здоровье начинается с плотного завтрака, плотного обеда и небольшого ужина, чтобы не хотелось есть ночью. Еда

Модное дробное питание «прописано» детям, тяжелым больным, которые восстанавливаются и тем, кто набирает массу. «Ешь маленькими порциями, чтобы контролировать чувство голода и не переедать» – это худший совет. Насыщение можно распознать только на фоне голода. А есть без него – прямой путь к перееданию. Подсознательно мы не считаем перекус как еду. Более того, дробное питание нарушит гормональную регуляцию насыщения-голода. Вы реально будете переедать за сутки, но недоедать за прием пищи.

Аккуратнее с голоданиями! Максимальное время без еды – 36 часов, далее под наблюдением врача. Голодание более трех дней подряд (а тем более в сочетании с тренировками) наносит сильный удар по женскому организму: нарушение цикла, остеопороз (ломкость костей), проблемы с гормонами и щитовидкой. Еда – это всего лишь средство утоления голода. Очень плохо, если ваша самооценка связана с едой. Цели приема пищи бывают разные: утолить голод, заесть стресс, за компанию, для удовольствия, проявление расстройства пищевого поведения. Ловушка и путь к неврозам – подсчет калорий и самонаказание через бесконечные диеты и недоедание.

Движение и сон

«Новым курением» сейчас называют гиподинамию – недостаток двигательной активности. Как можно меньше лежите и сидите: например, можно работать или разговаривать стоя. Такая разница в день «обойдется» вам в 500 ккал. Подвижность можно «добрать» на тренировках. Например, низкоинтенсивных: ходьба, плавание, бег трусцой. Или высокоинтенсивных, развивающих выносливость, но они должны быть не больше 1 часа, иначе уровень кортизола повышается настолько, что начинают разрушаться мышцы.

Недостаток сна – и сыпется все остальное. Чтобы быстро заснуть, нужна физическая усталость, накопленная за день, и режим. И тем более вставать в одно время, даже на выходных! Иначе получится так называемый социальный джетлаг: каждые выходные мы проводим в постели несколько лишних часов, чтобы наверстать упущенное на неделе, — и каждый понедельник возвращаемся к обычному мучительному ритму. Такое поведение ставит организм в положение непрерывного перехода от одной временной зоны к другой и приносит мало приятного.

Обратите внимание на то, что вас окружает: к шуму, например, мы привыкаем, но он продолжает наносить урон организму, вызывая шумовое загрязнение. Не менее важен воздух. В конце рабочего дня может часто болеть голова, мы хуже соображаем, – это из-за повышенного уровня СО₂. Личностные факторы

Важное правило: чем лучше мы знаем себя, тем мы здоровее. А чем более хаотично прошлое, тем хаотичнее становится будущее. Поэтому любая психотерапия – это вспоминание прошлого и его проработка. Зная и помня все, что с нами происходило в прошлом, мы больше уверены в себе и знаем себя. «Мы получаем удовольствие от связи с другими людьми. Именно поэтому действия, направленные на себя вызывают потерю смысла и депрессии. Помощь людям приносит удовольствие не только им, но и нам. А постоянное счастье – это когда хочу, надо и могу совпадают» – отмечает Андрей Беловешкин.

Надежда МАРХЕЛЬ