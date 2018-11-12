Наднациональная и национальная защита должна быть доступна всем хозяйствующим субъектам

Международный научно-практический семинар «Инструменты защиты при нарушении прав хозяйствующих субъектов на внутреннем рынке ЕАЭС» прошел 22 марта 2019 г. на факультете международных отношений БГУ.

Семинар имел не только научную, но и практическую направленность, поэтому его участниками стали представители наднациональных, высших государственных и судебных органов, учебных и научных учреждений Беларуси и России, а также руководители и сотрудники белорусских концернов, производственных объединений и ведущих предприятий – экспортеров.

С приветственным словом выступили В. Г. Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ; Э. В. Айриян; заместитель Председателя Суда ЕАЭС; В. И. Чайчиц, Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Высокие гости отметили острую необходимость комплексного рассмотрения вопросов защиты интересов хозяйствующих субъектов на трансграничных рынках именно с научной и практической точек зрения.

В рамках первой секции семинара большой интерес вызвало выступление судьи Суда ЕАЭС В. Х. Сейтимовой об особенностях досудебной и непосредственно судебной процедуре рассмотрения дел Судом ЕАЭС. Судья выделила особенности обращения хозяйствующих субъектов в Суд ЕАЭС и дала весьма полезные рекомендации. О защите интересов белорусских экспортеров на национальном уровне и разрешении споров экономическими судами Беларуси рассказал Ю. В. Кобец, заместитель Председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь. Он подробно остановился на разграничении вопросов, относящихся к компетенции Суда ЕАЭС и национальных судов. Роль Министерства юстиции Республики Беларусь в нормотворческой деятельности в рамках ЕАЭС подробно охарактеризовал М. А. Хиль, начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции Республики Беларусь. В свете перспективы вступления Беларуси в ВТО вопросы соотношения правовых режимов и механизмов разрешения споров в ВТО и ЕАЭС детально представила участникам М. П. Трунк-Федорова, доцент кафедры административного и финансового права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Работу второй секции открыл А. А. Наумов, начальник отдела организации мониторинга и судебно–правовой работы Правового департамента ЕЭК. Он подробно охарактеризовал не только возможности обращения хозяйствующих субъектов в ЕЭК за защитой прав и законных интересов, но и подходы самой Комиссии при возникновении спорных ситуаций с участием хозяйствующих субъектов. Соблюдению баланса интересов государства и прав хозяйствующих субъектов в нормотворческой деятельности и правоприменительной практике ЕАЭС было посвящено выступление А. Е. Мацевило, начальника Главного управления экономической интеграции Министерства экономики Республики Беларусь. Вопросы участия государственных органов в процессе защиты прав субъектов на рынке ЕАЭС вызвали живейшую дискуссию. Представители научного сообщества говорили на семинаре о достоинствах и недостатках правовых механизмов доступа к наднациональным судебным институтам (Е. В. Бабкина, заведующий кафедрой международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ), об экономических и административных барьерах и ограничениях на рынке (А. И. Анищенко, партнер адвокатского бюро «Сорайнен», старший преподаватель кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ), о специфике регулирования закупок (Ю. А. Амельченя, доцент кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь) и необходимости гармонизации корпоративного права (Н. Ю. Газдюк, старший преподаватель кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ).

Итогом работы международного научно-практического семинара стала, во-первых, систематизация судебных и несудебных способов защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов на внутреннем рынке ЕАЭС, и, во-вторых, обозначение слабых и проблемных моментов при применении таких способов с целью дальнейшей работы по их правовому урегулированию. Все участники мероприятия высоко оценили актуальность темы самого семинара и рассмотренных вопросов и выразили пожелания проводить подобные мероприятия и в будущем.

Международный научно-практический семинар был организован кафедрой международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ в рамках НИР «Концепция развития частноправовых аспектов формирования общего рынка в условиях Евразийского экономического союза». Особую благодарность кафедра выражает адвокатскому бюро «Сорайнен» и юридическому журналу «Юрист», издаваемому ООО «Информационное правовое агентство Гревцова».

Юлия КУДРЯВЕЦ