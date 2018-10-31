Преподаватели журфака о начале своего творческого пути: «Иногда приходилось ждать неделю, а то и две, чтобы «выловить» необходимого человека»

В своих преподавателях мы привыкли видеть людей мудрых, всезнающих, эрудированных. И порой даже не задумываемся, что они начинали свой путь в журналистике, преодолевая проблемы и сомнения. Мы попросили преподавателей журфака рассказать о своих первых публикациях, трудностях на журналистском пути, а также вспомнить своих наставников.

Наталья Саянова, старший преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики:

– Сейчас, наверное, это прозвучит достаточно наивно, но в 17 лет верилось, что журналистика способна изменить мир к лучшему, и мне хотелось своими материалами помогать людям. Корреспонденция – один из моих любимых жанров, она способна решать именно такие «глобальные» задачи на конкретных примерах.

Свой путь в журналистике я начинала с борисовсих газет, много лет сотрудничала с районкой («Единство»), туда же пришла работать на последнем курсе. Моя первая заметка в борисовской районке была посвящена школьным событиям. О школе и образовании, проблемах молодежи я и позже писала довольно часто. В Минске в основном сотрудничала с «Республикой», несколько месяцев была в штате информагентства «Интерфакс», когда там начинали проект по региональным бизнес-новостям, но четко поняла, что сухие заметки – не моё, и, несмотря на заманчивое предложение перевестись на заочное отделение и работать на ставку, отказалась от этой идеи. И не жалею об этом.

Сталкивалась и с трудностями: очень сложно было порой добиться комментария от официальных чиновников, дозвониться в какое-нибудь министерство. Иногда приходилось ждать неделю, а то и две, чтобы «выловить» необходимого человека. Обидно было, когда правили тексты, особенно заголовки.

Среди моих любимых текстов, написанных еще в студенческие времена, – интервью с итальянкой, приехавшей в Минск усыновить ребенка. И разговаривала с ней, и писала позже текст на английском языке, правда, это был единственный опыт публикации на иностранном. Несколько материалов готовила о судьбе коллекции, привезенной в подарок своим землякам Надей Леже, парижской художницей, корни которой в Зембине, деревне под Борисовом.

Чтобы быть хорошим журналистом, мне кажется, важно быть неравнодушным. Испытывать искренний интерес к своим героям. И быть легким на подъем, всегда готовым сорваться, забыть о своих делах и приоритетах и поехать на очередное мероприятие. Признаюсь, последнего мне иногда не хватало. Конечно, честность, объективность, литературные способности, умение системно мыслить и в яркой, интересной форме представлять информацию тоже необходимы. Журналистика учит коммуникабельности, помогает находить общий язык с совершенно разными людьми, дает психологические навыки, на мой взгляд. И, как любая вербальная деятельность (а я, несмотря на современные тенденции относительно визуализации информации, убеждена, что первоначален всё-таки контент, а не форма его презентации), учит четко формулировать мысли.

Я очень благодарна преподавателям, которые сыграли важную роль в моем становлении, двум профессорам журфака: Ефросинье Бондаревой, которая была у меня руководителем практики от факультета, и Борису Стрельцову, с которым мне посчастливилось писать мою первую курсовую работу на тему «Моральный выбор журналиста». Эти два педагога и их деятельность для меня и сейчас остаются эталонами профессионального мастерства и человеческой мудрости, интереса и внимания к своим студентам и вообще к людям. Их уже, к сожалению, нет в живых, но я уверена, что многие мои коллеги, которые у них учились, с теплом и благодарностью, как и я, вспоминают своих преподавателей.

Ольга Касперович, доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук:

– При выборе профессии я хотела такую работу, чтобы заниматься ею с удовольствием. Как большинство абитуриентов в своё время начала думать, что у меня получается делать лучшего всего. Конечно же, писать сочинения! При этом я училась в военно-патриотическом классе с физико-математическим уклоном. Были даже мысли поступать в Военную академию, но журфак победил. Некоторые родственники говорили тогда, что я выбрала какую-то заоблачную профессию.

Писать в газету начала в одиннадцатом классе. Первая публикация была в районной газете «Голас Любаншчыны» ко Дню учителя. Это была зарисовка со словами благодарности нашим учителям. А вот более серьезной публикацией стало первое интервью с местным предпринимателем. Тогда я перечитала множество интервью с российским актером Андреем Соколовым. К интервью с предпринимателем подготовилась основательно: 24 вопроса о работе и жизни.

В студенческие годы чаще всего писала в «Голас Любаншчыны», пару статей было в газете «Звязда». Во время обучения в магистратуре работала в газете «Белорусы и рынок». Было приятной неожиданностью, когда несколько моих статей перепечатывал со ссылкой на «Белорусы и рынок» TUT.BY.

Если говорить о трудностях, то за всю небольшую журналистскую практику сложнее всего было как раз в газете «Белорусы и рынок», ведь издание это аналитическое, для деловых людей. Я была единственным корреспондентом отдела недвижимости. Раз в месяц готовила приложение минимум на 4 полосы «Экономика недвижимости». Сидела и нервно считала, сколько еще мне не хватает до 48 тысяч знаков, чтобы заполнить полосы статьями. В недвижимости разбиралась по ходу работы.

Поняла, что мне больше нравится информационная журналистика и публицистика. Всегда любила писать о людях. Руководитель практики от факультета, Елена Маевская, говорила, что из таких, как я, вырастают тихие очеркисты. Как знать, всё ещё возможно.

Каждая публикация, которую я готовила, запомнилась по-своему. Самое большое движение было в районке. Приходишь утром и не догадываешься, что после обеда отправят, например, в поле, писать о комбайнерах. А по жниву очень «весело» ходить в белых сандалиях. А главное, так «удобно». Из работы в газете «Белорусы и рынок», наверное, больше всего запомнился подъём на строительном лифте на верхний этаж торгового центра «Галерея». Когда возвели здание, застройщик устроил для журналистов экскурсию и небольшой приём на 21 этаже, сейчас там располагается бар. Вот это было ух как красиво: взглянуть на город с высоты!

Журфак сделал меня более смелой. А журналистская практика закалила нервы, научила работать в стрессовых ситуациях, когда сделать надо много и срочно. Конечно же, появились навыки деловой коммуникации.

На мой взгляд, хорошему журналисту важно не бояться задавать глупые вопросы, потому что журналисты, особенно репортеры, не могут знать всего. Если вы собираетесь работать в аналитической журналистике, то обязательно получайте второе высшее образование по тому направлению, в котором будете работать, или самообучайтесь. Так вы станете экспертом. Также хорошо быть любопытным и любознательным – это приведет вас к желанию дойти до истины. И, наконец, учитывая высокую технологичность современного мира, важно уметь готовить медиаконтент для разных платформ: газеты, сайта, социальных сетей.

Я ещё из того поколения, кто на преподавателей смотрел как на полубогов, людей с особыми способностями. На первом курсе на парах по основам журналистики Александра Градюшко чувствовала себя неловко: мне тогда казалось, что зря я пошла в журналистику, ничего не умею, ничего не могу. Но именно этот человек сейчас для меня – мотивирующий пример продвинутого преподавателя и активного учёного. Инге Воюш спасибо за то, что всегда была доброжелательна к нам, а сейчас она для меня верный советчик в рабочих делах. Виктору Шимолину – за творческую атмосферу на основах фотожурналистики и бесподобные весенние фотопленеры. Но самые тёплые и бесконечные слова благодарности моему научному руководителю -- профессору Олегу Слуке.

Анна Лебедева, старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания:

– Я формировалась как личность в 90-е годы. В этот период журналистика после застойных советских времён стала очень динамичной, интересной. Для моего поколения ориентирами в журналистике были Влад Листьев, Владимир Познер, Леонид Парфёнов, Александр Любимов, Евгений Киселев, Владимир Молчанов, Эдуард Сагалаев и другие. Своим интеллектом, обаянием, остротой суждений эти люди не могли не повлиять на мой выбор. Несмотря на то, что я рассматривала для поступления филологический и исторический факультеты, всё-таки выбрала журналистику. И ни разу не пожалела об этом.

Когда на первом курсе нас распределяли по группам, я попала на кафедру телевидения и радиовещания. Конечно, мне, как и большинству студентов, хотелось учиться именно на этой кафедре.

Несколько раз проходила практику на белорусском телевидении, в частности в программе «Телевизионный дом кино». Писала сценарии, выезжала на съёмки, занималась монтажом. Однажды нас человек восемь выехало на съёмку, работали практически весь день, но всё равно мало что сделали. И за время практики я тоже успела немного. Это был один из важных, переломных моментов, когда я поняла, что телевидение – это интересно, но тут очень сложно реализоваться, во всяком случае, на начальном этапе. На телевидении меня не привлекала командная работа, потому что это постоянная зависимость от кого-то.

На радио в процессе создания материала журналист в большей степени предоставлен сам себе. Такая самостоятельность и независимость мне нравились. В 1998 году начала работу первая белорусскоязычная радиостанция «Сталіца». Мне это было интересно, тем более что

белорусский я знала хорошо. Начала активно с ними сотрудничать. Весь третий курс был только один распорядок дня: с утра на учебу, потом на радиостанцию. В начале 4 курса (учились тогда пять лет) меня взяли в штат «Сталіцы». Радио осталось моей любовью на всю жизнь.

Поначалу самой сложной оказалась работа с голосом и логическими ударениями при чтении текста. Но с практикой все пришло. Я сотрудничала с редакциями со второго курса. Однако только к окончанию университета почувствовала профессиональную уверенность. На первом курсе у нас были первые, пробные, занятия по профмастерству в учебной радиостудии. Когда я услышала свой голос в записи, пришла в ужас, сильно огорчилась и удивилась, как меня взяли на кафедру телевидения и радиовещания – так мне не понравился мой голос. Поэтому сейчас, работая со студентами в радиостудии, стараюсь их немного подготовить психологически. И все равно у большинства реакция на свой голос, как у меня – первокурсницы.

Один из первых материалов был посвящён десятилетию театра «Христофор», художественным руководителем которого был Евгений Крыжановский. Я делала первые шаги как радиожурналист, была внештатным корреспондентом. Решила для программы сделать интервью с руководителем на тот момент очень популярного театра. Позвонила Евгению Крыжановскому, он согласился, но сказал, чтобы я до интервью пришла к ним на спектакль. Несколько вечеров я с удовольствием ходила и смотрела их постановки, а потом записала с ним интервью. Евгений Крыжановский – один из немногих, просто единичных собеседников, которые очень лаконично, чётко, структурировано и чисто отвечают на вопросы. Поэтому материал практически не пришлось монтировать.

Журналистика оказала сильное влияние на формирование моей личности, взгляды, вкусы. Я встретила много интересных людей, работающих в различных сферах. Прошла почти все этапы работы на телевидении и радио: писала сценарии, занималась монтажом, пять лет отработала как редактор параллельно в агентстве и на радио, была корреспондентом, ведущей выпусков новостей, замдиректора дирекции по подготовке дневных программ. Все этапы освоила, хотя в большей степени на радио. Была несколько раз на стажировке в Германии.

В повседневной жизни довольно часто помогает мой опыт радиожурналиста, например, умение владеть голосом, особенно если я хочу на чём-то сделать акцент, хочу, чтобы меня услышали. Мне нравится общаться с людьми, всегда получала от этого удовольствие. Работа журналиста – это наполовину работа филолога, а наполовину – психолога. Ведь каждый день у тебя новые знакомства, собеседники. Журналистика держит в эмоциональном и интеллектуальном тонусе. Для журналиста неинтересных тем не бывает. Я всегда увлекалась кино, несколько лет подряд работала корреспондентом на фестивале «Лістапад». Делала интервью с актерами, которых до этого видела только на экране. Встречалась с женой Леонида Гайдая Ниной Гребешковой, Борисом Грачевским, Владимиром Грамматиковым, Маратом Башаровым, Верой Глаголевой, Станиславом Говорухиным, Сергеем Безруковым, Мариной Зудиной, Сергеем Юрским, Николаем Губенко и другими.

Хороший журналист обязательно должен быть ответственным, собранным, максимально организованным, активным и любознательным, не должно быть тем, которыми он хотя бы в минимальной степени не интересовался.

На факультете на моё становление, как журналиста, некоторое влияние оказали преподаватели факультета и, конечно, моей родной кафедры телевидения и радиовещания. Интересным и полезным оказался опыт Вячеслава Булацкого, Валерия Шеина, Нины Фрольцовой, Людмилы Шиловой.

Наталья ГРИБКО

Фотографии из личного архива героев