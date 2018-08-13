Как стать международным гроссмейстром по шашкам? Студенты БГУ – интеллектуальные спортсмены

Летом на Всемирном чемпионате по шашкам студенты БГУ Владислав Валюк и Яна ЯКУБОВИЧ победили известных и опытных шашистов, получив звание международных гроссмейстеров. Они рассказали газете «Университет» о методах обучения, свой интеллектуальный рацион и наставников.

Интеллектуальные спортсмены Владислав Валюк и Яна Якубович учатся на факультете международных отношений. В этом году Яна поступила на первый курс, а Влад заканчивает четвертый. У них разные «школы» и стили игры, а общее, кроме факультета и специальности мировая экономика — искренняя любовь к шашкам.

Классическая и молниеносная победа

Победы этим летом на Чемпионате мире по шашкам-64 принесли студентам звание международных гроссмейстеров по шашкам-64. Всего в Беларуси десять спортсменов с таким титулом. На Чемпионате в соревнованиях по молниеносной и классической играм среди женщин два «золота» взяла Яна Якубович. А Владислав Валюк завоевал «серебро» в основной программе среди мужчин. К тому же, студенты в составе национальной сборной Беларуси заняли первое место в общем командном зачете на молодежном Чемпионате мира по шашкам-64. Там же Яна обогнала всех своих соперниц сразу в трёх программах, тем самым став трёхкратной Чемпионкой Европы среди девушек. Владислав Валюк занял первое место в программе «Блиц» в категории до 26 лет, а также завоевал золотую награду в зачете среди студентов.

Тренирует спортсменов международный гроссмейстер и преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Андрей ВАЛЮК. В начале этого года он впервые возглавил мировой рейтинг топ-100 среди мужчин, который публикуют Международные федерации IDF и FMJD. Впервые попала в первую десятку чемпионка мира 2019 года Яна Якубович — она на восьмом месте. Владислав Валюк занимает в этом рейтинге занимает 43 позицию.

Взрастить в себе чемпиона

Шашки снисходительны к возрасту. Оказывается, приобщиться к ним можно в любые годы, в этом виде спорта нет порога. Влад, например, пошел тренироваться в семь лет. А вот соперники на клеточном поле боя могут быть в несколько раз старше.

— Мой отец, Андрей Валюк, тренер по шашкам и раньше работал в БГУ. Когда я поступал на ФМО, он, после долгого перерыва, решил вернуться в университет. Говорит, подросло поколение шашистов, и в БГУ сейчас довольно сильные игроки. Так как мой отец сильный игрок, он постоянно участвует в турнирах, и на Чемпионате мира мы с ним сыграли вничью, я занял второе место, а он третье. По этому случаю мой друг хорошо сыронизировал: не лезь поперек батьки в тройку. Мой отец никогда не заставлял меня заниматься шашками, это было мое желание.

Яну Якубович начала заниматься шашками в шесть лет. После четырех лет — перерыв на год. Тренер Игорь ТЕРЕШКО позвонил и предложил вернуться. Именно он поставил Яну как шашечного игрока, по словам девушки, именно благодаря ему она достигла таких высоких мест на мировых чемпионатах.

— Играть в шашки может любой человек. Для игры важны аналитические навыки, потому мы с детства тренируем быстрое мышление, анализ, видеть причинно-следственные связи. А на ФМО мы с Владом поступили потому, что выбирали лучший университет и лучший факультет, довольны и преподавателями, и атмосферой.

Шашки — как жизнь, в них все как один к одному. В жизни человек сталкивается с выбором, продумывает много вариантов, готовится к чему-то. В шашках ход просчитать легче, в сравнении с действительностью, в ней ведь есть влияние извне, некоторые вещи зависят не от тебя. А можешь, как и в шашках — думать не в ту сторону, и неожиданно столкнешься с «сюрпризом».

Для того, чтобы стать профессиональным шашистом, нужны не только победы. В Министерстве спорта ограничены бюджетные места, и только пять спорстменов могут туда попасть. Влад считает себя и Яну профессионалами — и юность тут не помеха, за себя говорят и достижения, и звание международного гроссмейстера.

Спорт по удержанию концентрации

Внутри этого вида спорта есть и свои разделения: 100-клеточные и 64-клеточные шашки, медленная игра и молниеносная. Последние, к слову – совершенно разный подход и образ мысли. Это как сравнить бег на 100 и 1000 метров. «Ты считаешь очень быстро, а медленно не можешь. Организм привык мобилизировать свои ресурсы для рывка, а в длительных перенапряжениях уже не видит смысла. Кстати, игра сильно выматывает», — поясняет Влад Валюк. Игра в шашки — невероятный стресс, и чем ближе к серьезным достижениям и первым местам, тем он выше. Это может сказаться на игре: спортсмен старается перепроверить себя, задумывается там, где не нужно, отвлекается на не такие важные детали.

На Чемпионате мира у студентов были, как они говорят, «тяжелейшие» игры. Яне он принес первое место: студентка оказалась сильнее всех женщин на планете, даже тех, которые старше нее на 10-40 лет. Девушка, вспоминая, смеется: «Самые веселые игры у женщин после 50-ти. Бывают, они кричат друг на друга из-за, казалось бы, мелочей. Несмотря на кажущуюся внешнюю стабильность этой игры, относительное спокойствие, игроки очень напряжены. В каком-то смысле это спорт по удержанию концентрации».

Шашисты действительно бывают разные, и на удержание внимания влияют даже мелкие движения, положение шашки на поле. Правилами запрещено махать руками перед доской, ставить криво шашки: лучше, чтобы они стояли ровно в центре. Считается, что если игрок взаимодействует с полем во время хода оппонента, то намеренно влезает в ход его мыслей. Например, шашки поправлять можно только за свой ход. Важный навык для шашиста — умение абстрагироваться от всего.

Но первично в этом виде спорта уважение. Даже если это чемпионат мира, где могут быть игроки разных возрастов, шашисты все равно уважают друг друга. Алексей Чижов, чемпион мира по стоклеточным шашкам, учит, что напротив в игре сидит не твой враг, а оппонент, друг.

Две формы шашистов

Шашисты спортсмены, которые следят не только за когнитивной формой, но и за физической. Действительно, они тесно связаны: умственное напряжение затрагивает все тело, и плохая физподготовка быстро «аукнется» понижением концентрации, тут недалеко и до поражения. Базовый навык шашиста — выносливость, свои дни спортсмены стараются начинать долгой пробежкой. И это касается не только выматывающих поединков, но и долгих спортивных турне.

Исследование возможностей человеческого ума сподвигло интеллектуальных спортсменов на интересные эксперименты. Так, в 2010 году в Голландии на Чемпионате мира по стоклеточным шашкам провели диско-блиц с «тусовочными» условиями: полумрак с лучами стробоскопа, громкой музыкой и разноцветными шашками. И это оказались невероятно тяжелыми условиями для игры. Проводилась однажды и шашечная эстафета: шашистов разделили на две команды, которые по одному совершали «забег» к доске, чтобы сделать ход, а переговариваться запретили. Влад мечтает сыграть в такие шашечные изыски и считает это отличной придумкой.

Университет гордится такими выдающимися студентами и желает успехов в соревнованиях этого года.

Надежда МАРХЕЛЬ