Председатель Творческого союза БГУ Ангелина Федосенко: «БГУ подарил мне настоящую семью!»

Эта улыбчивая девушка все время онлайн и фонтанирует идеями и признается, что быть руководить творческими проектами и не менее творческими людьми непросто, но так захватывающе! Ангелина убеждена: созидание присуще каждому, стоит только раскрыть его в себе. О своей философии творчества и команде она рассказала газете «Университет».



Девушка родом из Орши, и вот уже несколько лет наслаждается обучением в БГУ. А ведь все могло быть по-другому:

— У будущих филологов всегда сомнения: есть ведь еще профильный МГЛУ, но мне не хватило двух баллов на бюджет. В социальных сетях я наткнулась на видео This Is BSU, и поняла: точно хочу быть здесь! Это место для всестороннего развития, которого я так ищу. Я рада, что в БГУ есть возможность создавать свое, реализовывать себя. В стране нет ни одного университета, который может похвастаться таким количеством студорганизаций, количеством творческих студентов и развитой структурой самоуправления. Для нас созданы все условия, за что большое спасибо!

Учительская дочка на гастролях

В мир искусства девушку привели родители. Мама, учитель музыки, отдала Ангелину в музыкальную школу, девочка пела в квартете и сольно, танцевала народные танцы, занималась у мамы в фольклорном образцовом ансамбле «Дняпраначка». Вся школьная жизнь прошла в концертах, фестивалях, конкурсах по всей Беларуси. Это дало Ангелине уверенность в себе, ведь с классом были не самые лучшие отношения: ведь мама учитель, а девушка получала хорошие оценки и закончила школу с золотой медалью. С трех лет она бегала по школе и знала всех учителей, узнала профессию учителя – это очень непросто.

Отложенный дебют

Такой творческий багаж не позволил девушке в университете просто переводить тексты и читать литературу. Однако на первом курсе пробиться в студенческий актив не получалось, было сложно, поскольку активных новоиспеченных студентов очень много!

— Может показаться, что ты приходишь, тебя сразу замечают и берут. Но это не всегда так, меня никуда не брали целый год, я ходила и на кастинги, и разные организации, и только потом смогла добиться результатов: стала заместителем секретаря БРСМ факультета, заместителем председателя ТС на филфаке, меня хотели поставить и председателем Профкома. Был такой переломный момент, когда стало везде получаться, и надо было выбрать что-то одно. Я очень рада, что выбрала Творческий союз. Приходилось много работать, делать много сопутствующей работы, я была готова выполнять все: порезать бейджики, отвезти документы. Это было моим хобби, возможно, благодаря этому все и получилось!

В мире нет нетворческих людей

Все студенческие организации в БГУ созданы для того, чтобы развиваться, делать то, что нравится и отдыхать. Творческий союз создан для того, чтобы дать творческим людям платформу для реализации себя.

— Это организация, которая подарила мне настоящую семью, я себя чувствую на своем месте. Это настоящая команда мечты! Здорово, когда и ты тянешься к людям, и они к тебе. Успех в том, чтобы человек в команде занимался тем, что ему нравится. Если это не идет от сердца, если ты не чувствуешь себя счастливым – ничего не получится. Когда видим, что человек перегорел, или занимается тем, что ему не нравится, говорим, отпускаем, или ищем дело по душе.

Кажется, что ТС – это вокалисты, танцоры, ведущие, но это не так! Уже год работают 11 направлений – ко вышеперечисленному это еще и дизайнеры, декораторы, пиар-группа, фандрайзеры, волонтеры, техническое обеспечение, аниматоры, инструментальная музыка. Ангелина уверяет, что для каждого найдется дело по душе. Ведь нет нетворческих людей, есть люди, которые не раскрыли это в себе, с чем и старается помочь Творческий союз. К слову, это основная задача ТС, и еще одна, такая же важная, – подарить студенческую семью лучших друзей, которые будут рядом в любой момент, с которыми не страшно подниматься на самые высокие вершины.

Творчество не хобби, а необходимость

Бывает, студенты боятся пробовать себя на кастингах, полагая, что раз они не умеют петь и танцевать, им нечего показать. Однако, можно быть крутым сценаристом, превосходно разбираться в аппаратуре и технике, монтировать, снимать.

— Еще со школы я заметила, что творческие ребята более открытые, уверенные. Я считаю, что заниматься творчеством не хобби, а необходимость! Темой моей курсовой было развитие детей, которые занимаются музыкой в Беларуси и Китае, и доказывала, что дети, которые занимаются творчеством, успевают все. Они более дисциплинированные, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, лучше учатся. При желании можно успеть все, и это доказывает, что нужно развиваться в разных сферах, что невозможно быть только программистом, должна быть какая-то отдушина, не связанная с профессией. Все мы слушаем музыку, — без творчества нашу жизнь трудно представить.

Надежда Мархель