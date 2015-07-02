Наедине с поэзией… В БГУ прошел Университетский поэтический форум

Наверняка вы подумаете, что такая встреча – что-то из области сверхъестественного. Но это не так, потому что уже третий год подряд мы, актив Творческого союза факультета журналистики, совместно с управлением по делам культуры БГУ организовываем Университетский по-

этический форум.

В этом году он состоялся 15–16 ноября. Подготовка к мероприятию началась за месяц: работы оказалось очень много. На одном из организационных собраний мы распределили обязанности: одним надо было придумать сценарий для открытия и закрытия форума, вторым – подготовить аудиторию для кофе-брейка, а третьим –организовать help-team для помощи в мероприятии. Ребята с энтузиазмом

отозвались, и работа закипела.

Я была ответственна за приглашение членов жюри на конкурсную программу. Мы с командой обсудили, кого можно позвать. Я не могла определиться, не знала, как будет лучше сформулировать приглашение, потому что раньше никогда таким не занималась. Но в итоге всё получилось. В судейской коллегии были профессионалы своего дела: преподаватели факультета журналистики Л.П. Саенкова и В.А. Капцев, белорусский автор-исполнитель Егиазар Фарашян, детская писательница Алена Масло, победительницы Поэтического форума 2017 Дарья Смирнова и Анастасия Старовойтова, руководитель театральной студии «Планета» Ольга Жингель и актер Национального академического драматического театра имени М. Горького Сергей Жбанков. С кем-то из них мы были знакомы до форума, поэтому договориться было несложно.

Максим Тютеньков. Также одной из основных задач в организации форума было проведение мастер-классов, в частности – приглашение спикеров. Ответственным за это был студент 2 курса

– С трудностями я не столкнулся. Наоборот, все оказалось проще, чем я думал. Со спикерами поддерживали связь на протяжении всего форума и даже после него: узнавали их впечатления о мероприятии. Должен признать, что в этом году форум стало еще интереснее, – поделился впечатлениями Максим.

Но организация мероприятия –лишь половина дела. Самое трудное и в то же время интересное ждало впереди. В дни Поэтического форума мы готовили аудитории для кофе-брейков, мастер-классов, настраивали звук, свет, экран для выступления конкурсантов, а также гостей форума — белорусской рок-группы «Nuteki». С ними весь зал хором исполнял песни «Дни-километры» и «Так кахаць». Мы встречали членов жюри и спикеров, заряжали фотоаппараты и видеокамеры для того, чтобы запечатлеть воспоминания о форуме, отзывались на просьбы друг друга и всегда старались помочь.

Такие мероприятия — хорошая проверка на прочность отношений в коллективе. Мы справились с этой задачей и теперь с еще большей уверенностью можем сказать, что с командой можно реализовать любые мечты.

Елена КОРБОВСКАЯ, «Журфакты»