«Ищу друга» или Как студенты расслаблялись на BSU FESTе (+видео)

Не каждую пятницу увидишь, как орда студентов вместо пар направляется в лесные массивы. Правда, 22 сентября, на насыщенной кислородом территории МООЦ «Лидер» уже вовсю гуляла музыка осеннего BSU FEST 2017. Юные путешественники, разбившись по небольшим группам, словно наощупь пробирались через пункты проверки, регистрировались, закрепляли на руки браслеты и разбредались по развлекательным блокам. Зоны отдыха растянулись по всей площадке феста: кресла-мешки и мягкие скамейки противопоставлялись жестким столикам для пикника. Можно было выбирать пищу на любой вкус, чтобы подзарядиться для спортивных соревнований и купить массу изделий из дерева, глины и бисера в городе мастеров… BSU FEST 2017 устроили первичная профсоюзная организация студентов БГУ и управление воспитательной работы с молодежью. Более четырех месяцев организаторы готовили площадку для фестиваля, флагманом которого стали Малые Олимпийские игры БГУ. Валентин Кирик, главный режиссер BSU FEST, рассказал о масштабном мероприятии:

«Фест создавался в 2015 году, как событие нового уровня, на котором студенты БГУ смогут показать свою всестороннюю развитость, отдохнуть и обрести новых друзей. Нынешний мы готовили уже с мая, подготовка шла тяжело, некоторые блоки фестиваля пришлось закрыть».

Некоторые студенты, пришедшие на BSU FEST 2017 жаловались, что им было довольно сложно добраться до места. Валентин и команда организаторов выбирали МООЦ «Лидер» по разным причинам: «Одно из ключевых событий феста - Малые олимпийские игры. К площадке было особое требование: присутствие хороших спортплощадок, чтобы можно было проводить приемлемые соревнования. Лидер - идеальное место, где мы проводим фест уже во второй раз. Он компактный, удобный, яркий и уютный. Единственный минус - удаленность от города. В то же время это и плюс».

Спорт, танцы, йога

Для большего удобства незадолго до начала фестиваля активного образа жизни координаторы предоставили карту всех интерактивных точек. Если судить по ней, то центральную роль отвели спортивным, насыщенным экстримом и адреналином мероприятиям (помечены красным цветом).

Посередине обозначились 5 «сцен» для «олимпийских» видов спорта: мини-футбол, стритбол, пляжный волейбол, гиревой спорт, прыжок в длину. Малые олимпийские игры проводились именно на них.

В церемонии открытия приняли участие представители НОКа, Министерства образования Беларуси, Федерации профсоюзов нашей страны, а также руководство БГУ. Перед тем, как отправится на соревнования, 84 спортсмена сборных команд факультетов БГУ, провели олимпийский марш: перед каждой командой несли флаги с символикой БГУ, образовавшие в итоге радугу из цветов. В конце шествия участники зажгли символический огонь и отправились защищать честь университета. На состязаниях больше всего повезло стритболистам: представители основного состава баскетбольной команды «Цмокі-Мінск» сыграли против студентов и показали им своеобразный мастер-класс. Однако эффектнее всего выглядел пляжный волейбол: специально созданный песчаный пляж напоминал о недавнем лете, а наполненные азартом спортсменки отдавали солнечную энергию зрителям. На фесте не только олимпийцы могли разогреться. На тренировке по хатха-йоге, расстелившись на ковриках, участники обрели гармонию с душой и телом. Не менее активно студенты проводили пятницу за игрой в лазертаг и BSU QUEST: первые, разбивали противника лазерными пистолетами, а вторые рассекречивали заговорщиков, желающих испортить репутацию БГУ. Также в этот день работали зоны, где свое мастерство показывали роллеры, скейтеры, велосипедисты.

Малая сцена BSU FEST 2017 тоже отдавала энергией, но уже танцевальной. Участники и зрители «дали шума» и поборолись за бесплатную пиццу на BSU DANCE BATTLE. С отчетливыми выкриками «БРРЯ» танцоры показывали брейк-данс, двигались под хип-хоп… И музыка и телодвижения вызвали у студентов такой интерес, что даже олимпийцы оторвались от разминки перед боем, чтобы посмотреть как двигается БГУ, а вокруг участников батла сформировались свои фан-группы.

«Ты лучший!», - кричали из толпы зрители, когда очередной танцор выходил на импровизированную сцену на асфальте.

Фильмы, арт, фото

Устав от тяжелой студенческой учебы, не все хотели отплясывать и тратить бесценные калории на спорт. Для таких ребят тоже нашлось место на BSU FEST 2017. На отдельно взятой поляне, в приятных креслах-мешках можно было посмотреть короткометражные фильмы в спокойной обстановке.

Студенты радовались свободному дню и совместному времяпровождению: «Все так хорошо! И погода очень приятная». Культурное просвещение тоже могло посетить участников феста. Под разноцветными флажками, как грибы, выросли фотографии и картины, граффити и рисунки. Причем можно было не только наблюдать, но и создавать, предварительно научившись рисовать акварелью на мастер-классе «Искусство горного пейзажа». Рядом с малой сценой ждали своих художников мольберты, а на большом холсте бумаги напротив можно было оставить след в истории мероприятия: там растянули большой ватман, на котором многие оставили от себя записи.

Растянувшись на мягких креслах-мешках, слушая мастер-класс в одно ухо, и пропуская фильмы через другое самые уставшие студенты молвили: «Мы пришли сюда, чтобы коллективно расслабиться». Чтобы почувствовать настоящую арт-терапию можно было стать на минуту картиной и сфотографироваться в художественной рамке. Вообще с фотографиями на фесте не было никаких проблем, за селфи даже призы выдавали. Предварительно разукрасив мелками волосы, получив фиолетовую татуировку с помощью трафаретов, участники конкурса должны были сфотографироваться в фотозоне и опубликовать фотографию с хэштегом #фиолетово. Обладатели трёх лучших фотографий получили сертификаты на профессиональную фотосъёмку. Также действовал другой хэштег #BSUFEST2017.

По случаю такого масштабного мероприятия Медиацентр БГУ представил стикерпак BSU FEST 2017 в Telegram. Иллюстраторы обещают: «Эти стикеры точно поднимут вам настроение и сделают ярче ваш день!» Технологии, мастер-классы, интеллектуальные игры

Отличной возможностью для тех, кто хотел поучаствовать в интеллектуальный битве и превратиться из любителя в знатока, стало шоу BSU QUIZ. Заранее зарегистрированных оппонентов ждало несколько этапов конкурса, который завершился туром-аукционом.

Поднести руку к току катушки Тесла, пустить жидкий азот по волосам и через нос, поэкспериментировать с наукой можно было на зоне BSU EXPO TECH. А тем, кто пришел не развлекаться, а налаживать социальные связи и укреплять мозги пришлась по вкусу самая серьезная зона – BSU JOB. Спикеры из AIESEC, БелАЮ, «Лиги добровольного труда молодежи», Praca.by, Ernst&Young провели мастер-классы и проконсультировали студентов по поводу трудоустройства.

Музыка, песни и таланты

На фестивале впервые провели конкурс молодых исполнителей VOICE BSU. Участники отбирались в несколько этапов и тщательнейшим образом - только 18 из 60 студентов смогли попасть на сцену и заявить о себе. Для того, чтобы вокалисты максимально раскрыли свой потенциал, была потрачена масса усилий наставников Лидии Заблоцкой и Кирилла Карабана. Кирилл поведал о закулисье VOICE: «Идея проведения вокального конкурса витала в воздухе уже очень давно. Я не строил каких-то особенных планов, просто думал о том, как бы сделать конкурс качественным и интересным. Мне бесконечно понравилось работать с участниками: давать советы, прослушивать, тренировать, заставлять заниматься… Ну, а во время VOICE — забирать излишнее волнение, переживать вместе с участниками, а после наслаждаться фестивалем и прекрасной погодой, которая радовала весь фестивальный день.

Чётко продуманная структура, подготовленность молодых артистов, слаженная работа во время мероприятия за кулисами — всё это принесло плоды. VOICE состоялся!» Серьезность конкурса можно определить по составу жюри и его строгости. Алексей Гросс, Ольга Сацюк и Сергей Андрианов не скрывали своих эмоций и суждений. И именно поэтому было интересно наблюдать за обстановкой на сцене: зритель каждый раз переживал за конкурсанта, пока судьи разносили одних в пух и прах, а других хвалили. Однако ничего не мешало наслаждаться юными голосами БГУ. Искусственно созданный антураж и близость зрительских кресел, студенты, сидящие на траве, и фанатские группы заставляли чувствовать себя так, будто ты находишься в музыкальном лагере.

«Кстати, по прошествии нескольких дней профессионалы писали в соцсетях положительные отзывы о VOICE, что мне как организатору, конечно, приятно видеть и читать», - порадовался Кирилл. Победители и open-air

Когда стулья возле большой сцены опустели, когда на площадке появлялось все больше свободного пространства, а спортсмены перестали перебрасывать друг другу мяч, стало понятно, что все хорошее когда-нибудь кончается. Вечерело и BSU FEST подходил к своему логическому завершению.

Все матчи были отыграны и победителей нужно было вознаградить. Самые сильные и ловкие, быстрые и активные приняли почести от олимпийской чемпионки Александры Герасимени. Марина Шепелева, координатор Малых олимпийских игр поведала о пресс-конференции с Александрой: «Была крайне рада познакомиться с Александрой, так как сама всю жизнь занимаюсь плаванием и было очень интересно вживую увидеть белорусскую легенду этого спорта. Во время пресс-конференции больше всего меня поразили ответы Александры, касающиеся мотивации к спорту, теперь и у меня её стало больше». Самое вкусное на десерт, как говориться. Поэтому завершению фестиваля придали большое значение. Координаторы феста провели настоящий Open-air концерт. Открытая площадка для танцев позволяла насладиться представлением, хитами именитых исполнителей голосом студентов БГУ. Спели даже наставники BSU VOICE. Хедлайнером и изюминкой концерта стала обаятельная исполнительница Полина Республика. Ее лиричные и трогательные песни оставили уходящих домой участников в легкой печали и меланхолии.

Многоликий осенний BSU FEST 2017 заканчивался, светило больше не обжигало аппаратуру, сворачивались микрофоны, горловые трели перестали отскакивать от студентов. На зеленой траве постепенно рассеивалась активная циркуляция молодых ребят. Студенты с новыми силами и новыми знакомствами расходились, пытаясь удержать в памяти приятные моменты фестиваля. Остается надеяться, что девушка с табличкой «Ищу друга» наконец нашла того, кого искала.

Полина ГРИЦКЕВИЧ

Фото Василия Кузьмичкина

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