Міфы вакол нас. Фільм беларускіх студэнтаў выклікаў цікавасць даследчыкаў розных краін

Студэнты першага і пятага курсаў спецыяльнасці «Класічная філалогія» філалагічнага факультэта БДУ прадэманстравалі навучальны фільм на англійскай мове «Myths around us» замежнай аўдыторыі .

Кіраўніком праекта выступіла старшы выкладчык кафедры класічнай філалогіі Юлія Сядзініна-Баркоўская. Фільм у ігравой форме дэманструе, якія памылкі робяцца пры выбары для фірмаў і гандлёвых марак назваў, заснаваных на класічных міфах. Студэнты пераканаўча даказваюць, што сучасныя метады прасоўвання тавараў і паслуг павінны засноўвацца на глыбокім разуменні міфалогіі Старажытнай Грэцыі і Рыма як адной з асноў еўрапейскай культуры, інакш гэта можа прывесці да кур’ёзных памылак.

Студэнты спецыяльнасці «Класічная філалогія» ўжо не першы год бяруць удзел у буйным міжнародным навуковым праекце «Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges» (краіны-ўдзельнікі: Польшча, Аўстралія, Вялікабрытанія, Камерун, Ізраіль). З 14 па 20 мая на базе Варшаўскага ўніверсітэта ў рамках гэтага праекта адбыўся Our Mythical Workshops II, на пасяджэнні якога 15 мая быў прадстаўлены фільм беларускіх студэнтаў. Стваральнікі фільма змаглі паўдзельнічаць у яго прэзентацыі дыстанцыйна праз тэлемост з выкарыстаннем сучасных інтэрнэт-тэхналогій.

У праекце «Our Mythical Childhood…» студэнты паспрабавалі выкарыстаць творчыя навыкі, якія могуць спатрэбіцца ў іх прафесійнай дзейнасці. Вось як яны самі ацэньваюць свой удзел у працы над фільмам:

Кацярына Пашукевіч (1 курс): «Да гэтага я ніколі не брала ўдзел у такіх сур’ёзных праектах. Але тэма апынулася мне блізкая і цікавая, і я адважылася на нязвыклы для мяне крок. Праца сцэнарыста апынулася далёка не такой простай, як я думала спачатку. Складанасці былі, куды ж без іх, але імкненне зрабіць усё як трэба перамагала ўсе праблемы. Мне хацелася зрабіць дыялогі жывымі, нязмушанымі, пазбегнуць шаблонных фраз. Спадзяюся, у мяне гэта атрымалася, і ўсе, хто гэты міні-фільм убачаць, шчыра пасмяюцца, але і многаму навучацца».

Наталля Васіленка (1 курс): «Лепшай магчымасці папрактыкавацца ў англійскай мове і ўявіць нельга! Праект „Myths around us“ для мяне – гэта велізарны досвед, які, як мне здаецца, прынясе свой плён».

Валерыя Скарабагатая (1 курс): «Праца праходзіла ў вясёлай і нязмушанай атмасферы. У нас застанецца шмат добрых успамінаў пра гэты праект».

Аляксандра Сіняк (1 курс): «Гэта выдатны праект! Мы былі вельмі рады ў ім паўдзельнічаць, гэта добры досвед і добрая падрыхтоўка для далейшай

працы. Праект яшчэ больш згуртаваў нашу групу, дапамог нам наладзіць больш цесныя адносіны і лепш пазнаёміцца адзін з адным. Я рада, што ў нашым універсітэце ёсць магчымасць удзелу ў такіх выдатных міжнародных праектах!».

Юлія Парфёнава (1 курс): «Падчас нашай працы я змагла даведацца даволі шмат новага, цікавага і карыснага. Акрамя таго, атрымалася праявіць сябе ў акцёрскім майстэрстве і пераадолець боязь выступаць перад аўдыторыяй, што вельмі важна для мяне».

Арына Лаўрыновіч (1 курс): «Пры здымцы фільма мы выкарыстоўвалі некалькі моў: англійскую, старажытнагрэчаскую, лацінскую, што было вельмі карысным для нашай практыкі, а таксама дазволіла зрабіць наш фільм цікавейшым. Было вельмі прыемна ствараць штосьці разам, падтрымліваць адзін аднаго, калі было цяжка».

Крысціна Сянько (1 курс): «Для мяне, як для студэнткі 1 курса, гэты праект дазволіў шырэй зірнуць на маю спецыяльнасць. Нашы пяцікурснікі і наш куратар заўсёды падтрымлівалі, дапамагалі і паказвалі годны прыклад, дзякуючы іх дапамозе, я так думаю, у нас усё атрымалася».

Крысціна Лашкоўская (1 курс): «Было прыемна, але і вельмі хвалююча назіраць па відэасувязі, як сур’ёзныя навукоўцы з розных краін уважліва глядзяць наш фільм, як апладзіруюць нам. Гэта значыць, што мы малайцы і ім спадабалася!».

Кацярына Касьян (5 курс): «Вельмі рада, што ў нас з Юліяй Анатольеўнай адразу атрымалася залучыць першакурснікаў у такі творчы працэс. Я думаю, праца над фільмам стане для іх адным з самых яркіх успамінаў. Спадзяюся, што гэты праект можа зрабіцца пачаткам шматлікіх цікавых работ».

Удзельнікі Our Mythical Workshops II работу мінскіх студэнтаў палічылі цікавай і незвычайнай.

Соня Невін (Sonya Nevin), факультэт гуманітарных навук, Універсітэт Рохэмптан, Вялікабрытанія: «Было цікава паглядзець фільм, зняты беларускімі студэнтамі. Думаю, што людзям, якія даюць назвы розным кампаніям, было б няблага вывучыць міфы, звязаныя з тым ці іншым персанажам. Мне гэты фільм паказаўся вельмі пацешным, я смяялася, таму што такія сітуацыі сапраўды здараюцца».

Стыў Саймонс (Steve Simons), факультэт гуманітарных навук, Універсітэт Рохэмптан, Вялікабрытанія: «Было цікава, калі на экране з’явіліся беларускія студэнты і сказалі: „Прывітанне, Варшава!“. Гэта было падобна да Еўрабачання. Фільм атрымаўся вельмі займальны, мне спадабалася».

Прафесар Маркус Янка (Marcus Janka), Інстытут класічнай філалогіі, Мюнхенскі ўніверсітэт, Германія: «Мне вельмі спадабалася гэта відэа. Было вельмі прыемна пачуць, як студэнты цытавалі лацінскія і грэчаскія тэксты, мне спадабалася іх чытанне, было добрае вымаўленне. Фільм быў вясёлы, было цікава паглядзець яго».

На Our Mythical Workshops II фільм дэманстраваўся з субтытрамі на англійскай, лацінскай і старажытнагрэчаскай мовах. Спецыяльна для

беларускіх гледачоў была падрыхтавана версія фільма з субтытрамі на рускай мове і літаратурнымі перакладамі цытат антычных аўтараў.