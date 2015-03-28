От домашних посиделок до свободы «уличного» веселья. Где и как проводят свободное время студенты БГУ?

Человек, долго находящийся в состоянии физического и эмоционального напряжения, больше подвержен различным заболеваниям, а стресс и депрессия становятся его постоянными спутниками. Вот почему время от времени нам так важно оставить дела, расслабиться, вдохнуть полной грудью и… полежать дома на диване в компании интересной книги и домашнего любимца? Или отправиться с друзьями покорять горные вершины? Навестить любимое кафе вместе с близкими людьми? Всё зависит только от ваших предпочтений. А вот где и как проводят свободное время белорусские студенты, читайте в нашем материале.

Вопреки распространённому мнению, многие ребята с лёгкостью совмещают учёбу, подработку и развлечения. Особенно удачно это получается у младшекурсников. «В первую половину дня я студент, после 18:00 — танцовщица Vogue (Вог), — делится своим распорядком дня Наталья Нестерёнок, студентка журфака БГУ. — Всё оставшееся время между учебой и танцами я уделяю общению, прогулкам с друзьями, чтению и другим хобби».

Учащаяся ФПМИ, Дарья Глинская, даёт полезные советы: «На первом курсе у меня было достаточно свободного времени, — вспоминает она. — Пожалуй, будущим студентам стоит использовать его для учёбы в автошколе, прохождения курсов английского и всего прочего, на что обычно не хватает времени. Что касается меня, то на выходных я предпочитаю уезжать домой, к семье».

«По вечерам я часто занимаюсь спортом, делаю домашние задания и уделяю время семье, – рассказывает Джейн Нестеренко, студентка экономического факультета БГУ. – Часто мне нравится просто оставаться дома, в «своём мирке», где можно творить или спокойно отдыхать».

С третьего курса студенты начинают учиться во вторую смену. Но и здесь они умудряются находить время для себя и увлечений, а некоторые – и для полноценной работы.

Шумные кафе, пикники, просторные кинотеатры, уютные дома и квартиры — наши студенты не любят останавливаться на чём-то одном. Гораздо чаще они чередуют места развлечений и отдыха, ценят как комфорт домашних посиделок, так и свободу «уличного» веселья. Однако самыми популярными местами для отдыха были и остаются всевозможные кафе и кинотеатры. Расслабляющая атмосфера этих мест позволяет отвлечься от учёбы и на время забыть о работе, а также полноценно восстановиться после трудной недели. Удачно, что, для комфорта посетителей, в подобных заведениях многое предусмотрено: начиная от еды и развлечений и заканчивая комфортной температурой вне зависимости от погоды и времени года.

«В конце недели мне нравится прийти в один из минских кинотеатров, купить большое ведёрко попкорна и пару часов наслаждаться работой какого-нибудь известного режиссера, — с удовольствием рассказывает Наташа. — Фильмы меня очень вдохновляют: они мотивируют двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом».

Кстати, встретить одногруппников в кофейне или в кинотеатре не так уж сложно. По словам наших студентов, если на мероприятие в городе человек выходит один, то к концу вечера он непременно кого-нибудь встретит. А когда у ребят есть силы и хочется ночных развлечений, они с удовольствием посещают бары и дискотеки.

Что касается компании, то гулять наши студенты предпочитают с друзьями детства, одногруппниками или семьёй. Иногда компании смешиваются, в них совершенно случайно находятся знакомые с абсолютно разными увлечениями, местами работы и учёбы. Однако ребят это не смущает. Наоборот, они считают, что от этого прогулка становится ещё интереснее и веселее.

«БГУ – это не только учёба и наука, – поясняет Джейн, – но и, конечно же, развлечения. Это общение с другими ребятами, в том числе и с теми, кто учится на других факультетах. Несмотря на то, что мы готовимся быть специалистами разных сфер, мы собираемся, вместе организовываем мероприятия, обсуждаем проблемы и ищем пути их решения».

Мы также попросили студентов рассказать о ещё нереализованных планах касательно их развлечений и отдыха. Диапазон желаний оказался большим: от прыжков в батутном центре, что, кстати, очень популярно в последнее время, до поездки с друзьями в другую страну.

«Стыдно признаться, но я до сих пор не была в музее Великой Отечественной войны, хотя мне интересна военная тема, — секретничает с нами одна из студенток.— Все никак не хватает времени. Надеюсь, что смогу исправить это в ближайшем будущем».

Мы желаем студентам удачи и искренне верим, что каждый из них без труда сможет осуществить свои заветные мечты!

Елена ВОЛКОВА