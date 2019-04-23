Председатель Студенческого совета по качеству образования БГУ Виталий Лучинович: «Искренность – новый тренд»

Решать проблемы сложно? А говорить о них? Для председателя Студенческого совета по качеству образования Виталия Лучиновича они материал, с которым нужно работать, чтобы сделать мир лучше.

Магистрант Виталий Лучинович очень заинтересовался темой путешествий во времени, когда еще школьником посмотрел фильм «Назад в будущее». Истфак — идеальное место для того, чтобы окунуться в прошлое, изучать его. Как говорят преподаватели факультета, истфак дает не специальность, а образование. Виталий подтверждает это своим примером: он разбирается во многих вещах и по-настоящему рад обретенным здесь навыком учиться самостоятельно. В аспирантуре он планирует заняться новой для Беларуси темой развития и изменения исторической памяти – как поколение воспринимает исторические события прошлого.

— Для меня факультет уже второй дом, в котором я не только учусь, заканчивая в этом году магистратуру, но и работаю. Здесь царит атмосфера уюта, комфорта, которая меня очень привлекает. Историки – это те люди, которые могут говорить о чем угодно! И порой это надоедает, потому на выпускном мы условились не говорить об истории. Я смотрю на младшие курсы, когда ухожу с факультета вечером: у них весь день были пары, где они изучали эту дисциплину, и продолжают говорить о ней и после них.

«Когда меня выбрали, неделю ходил и думал, что дальше делать»

История Виталия в ССКО начинается с третьего курса: он спонтанно пришел в него со знакомыми. Тогда парень вел группу организации, создал логотип, и добился серьезного успеха. Группа поднялась, а его заслуги отметили, предложив вести группу ССКО БГУ и стать пресс-секретарем. А в прошлом году стал председателем.

Для лидерства нужна определенная заточка, утверждает Виталий. На первом курсе, если захочешь стать председателем даже факультетской организации – не стоит. Нужно хорошо узнать внутреннее устройство организации, повариться в этой кухне.

— Так было и со мной, когда выдвинул свою кандидатуру на председателя ССКО, составил программу, рассказал людям, и все ахнули. А когда выбрали, неделю ходил и думал: а что дальше делать? Был этап рефлексии: да, я хочу это сделать, но как это осуществить и донести до администрации? Думал, что за год руководства зачерствею, буду всеми командовать, а весь секрет в том, чтобы не только доносить информацию, но и уметь слушать других, примерить чужую позицию на себя. Когда кто-то просит о помощи, и ты совершаешь поступок, помогая, или пытаясь помочь, — это уже характеризует тебя как человека.

Говорите как есть

Виталий рассказал, что он постоянно учится и хочет развиваться. За годы в БГУ он научился работать в Photoshop, монтировать видео, вести соцсети, а последние годы оттачивает умение общаться с людьми на дебатах в ССКО, где можно натренировать навыки оратора. В людях парень ценит открытость и искренность, не любит, когда лукавят:

— Говорите как есть, даже без цензуры. Открытость и честность – это определенно тренд. Раздражает, когда договоренности не выполняются: дедлайн истек, и приходится писать, звонить с напоминаниями.

Правда и самоцензура

Председатель ССКО и сам придерживается этого правила: говорит правду-матку не цензуря – а зачем? Если его команда хочет высказать что-то неприятное в лицо, он к этому готов, ведь для того и нужен диалог, на этом зиждется гражданское общество. Конечно, напоминает Виталий, нужно себя пресекать, чтобы не доходило до криков и ругани: спокойно, конструктивно, есть проблема – приходи решать.

ССКО – посредник между университетом и студентами. А университет — это сообщество студентов и преподавателей, в котором также важно наладить коммуникацию. Задача организации – выявить проблемные ситуации, говорить о них.

— К сожалению, белорусы страдают самоцензурой: в нас стоит какой-то стоп-кран, который порождает недосказанность, что и вызывает еще большие проблемы. Допустим, работник жалуется на начальника дома на кухне, но решить проблему с ним самим не считает возможным. Университет очень открыт для диалога, обсуждений, предложений, в этом плане мы либеральнее других вузов страны. Студенты смущаются говорить, боясь преследования «невидимого врага», которого на самом деле нет, — только у нас в голове. Отчислят, отправят на платную пересдачу — этого не будет, мы все адекватные люди. Если хочется говорить — говорите, доносите проблему, это все будет решаться. Я, например, присутствую на комиссиях по пересдачах, но были и неудобные вещи: студентке ФСК не ставила зачет преподавательница по физвоспитанию с фамилией Лучинович, а это моя мама. Был конфликт, но в итоге мы все преодолели, и ситуация благополучно разрешилась.

«Уехать на Байкал»

Свободного времени у Виталия не так много, и когда есть, он спит — сказывается режим 4-5 часов сна в сутки. А в дни, когда «выходной», любит посидеть дома, никуда не идти, элементарно посмотреть фильмы.

— Книжки читать не хочу — хватает академического чтения по диссертации. У меня бывает настроение побыть одному, бывает и наоборот – хочется знакомиться с новыми людьми, сходить куда-то, поговорить, обсудить. Люблю ходить в кино один, выключив телефон, чтобы никто не отвлекал, и наслаждаться этими моментами. Когда очень устаю, думаю: вот закончу магистратуру и уеду на Байкал, наслаждаться природой и одиночеством наедине с самим собой. Но есть и быстрый гарантированный способ «подзарядиться» — обед в столовой.

К слову, у Виталия Лучиновича нет такой личности, которой он восхищается и к опыту которой стремится. Живет по принципу «Не создавай себе кумиров», если уж и быть — то кумиром самого себя и стремиться быть в будущем лучше, чем вчера. Но самое главное понимание: надо быть собой, быть человеком.

Надежда Мархель