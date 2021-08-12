Немного об анорексии

Нервная анорексия — патологическое состояние, проявляющееся в сознательном, упорном ограничении приема пищи вплоть до отказа от еды с целью похудения.



Девушки заболевают чаще юношей; соотношение мужчин и женщин 1:10. Нервная анорексия чаще отмечается в возрасте 14—18 лет, но возможно ее начало у лиц 20—28 лет.

Нервная анорексия рассматривается как заболевание, в возникновении которого участвуют как биологические, так и психогенные моменты. Наследственная отягощенность аналогичным заболеванием бывает редко. Однако частота других психических заболеваний среди кровных родственников достигает 17%, кроме того, среди них часты различные аномалии характера, алкоголизм.

Выделяют два типа пищевого поведения при нервной анорексии и оба они могут наблюдаться у одного и того же человек в разные периоды времени. Первый тип – ограничительный – выражается в волевом соблюдении строжайшей диеты, постов, голодания. Второй тип – очистительный – наряду с ограничением приема пищи наблюдаются эпизоды неконтролируемого переедания с последующим очищением (вызывание рвоты, прием слабительных средств). Часто в обоих случаях предпринимаются усиленные, избыточные нагрузки.

Общие преморбидные черты больных (независимо от нозологической принадлежности синдрома): пунктуальность, педантизм, упорство в достижении цели, прилежность, аккуратность, болезненное самолюбие, косность, ригидность, бескомпромиссность, склонность к сверхценным и паранойяльным образованиям. В детстве они чрезмерно привязаны к матери, тяжело переживают разлуку с ней. В структуре преморбида возможны и истерические черты.

Заболевание часто провоцируют травмирующие замечания окружающих относительно полноты подростка или разговоры об уродливости тучной фигуры.

Основной симптом нервной анорексии — отказ от еды — связан со сверхценной, реже, навязчивой идеей об избыточной полноте с желанием исправить этот «дефект» или не допустить его. Клиника нервной анорексии тесно связана с другой разновидностью юношеской патологии — дисморфофобией. Мысль об излишней полноте и стремление похудеть больные тщательно скрывают. Вначале ограничения в еде бывают эпизодическими. Подростки исключают лишь те пищевые продукты, которые кажутся им наиболее питательными, и проявляют необычный интерес к калорийности пищи. В дальнейшем коррекция «излишней полноты» становится все более упорной. Аппетит не утрачен, воздержание от еды сопровождается мучительной борьбой с голодом. Принуждаемые родителями есть, подростки прячут, выбрасывают пищу или тайком вызывают у себя рвоту после еды, делают промывание желудка, принимают слабительные. Стремление голодать возрастают по мере уменьшения веса. Иначе говоря искаженное восприятие своего тела становится тем более выраженной, чем больше веса теряется. При этом самооценка личности также искажается и становится напрямую связана со способностью отказаться от еды и добиваться снижения веса. Потеря веса рассматривается как признак успеха и самодисциплины, тогда как увеличение веса воспринимается как неудача и утрата самоконтроля.

Больные стремятся к безостановочной физической активности. Они занимаются гимнастикой, бегом, очень охотно выполняют домашнюю работу, требующую физической нагрузки, стараются меньше лежать и даже сидеть, могут делать уроки, прохаживаясь по комнате. Девушки иногда стягивают талию, носят тугой бандаж, предпочитают одежду, которая «не толстит».

Испытывая неприязнь к тучным людям и родственникам с хорошим аппетитом, они любят участвовать в приготовлении пищи, кормить младших братьев и сестер.

По мере прогрессирования болезни вместе с физическим истощением нарастают вторичные соматоэндокринные сдвиги.В выраженных случаях истощение может достигать кахексии, масса тела снижается на 10—50% исходной. Кожа сухая, шелушащаяся, бледная, с землистым оттенком. Конечности холодные. Отмечаются признаки гиповитаминоза. Тоны сердца приглушены, брадикардия, гипотензия. Отмечаются запоры, после еды боли в животе. У девушек возможны аменорея, усиленный рост волос на теле, у юношей — гипоплазия половых органов, феминизация. Неврологическое обследование может выявить рассеянную микросимптоматику.

Болезнь чаще протекает волнообразно, рецидивируя на протяжении всего подросткового периода.

У лиц мужского пола прогноз менее благоприятный. Смертельный исход при нервной анорексии на сегодняшний день достигает 20%. Чаще всего причиной смерти становятся истощение, нарушение обмена электролитов. Примерно в половине случаев причиной смерти является самоубийство — это еще раз говорит о том, что при нервной анорексии имеют место выраженные эмоциональные расстройства. Сознание этих людей оказывается настолько искаженным, что они предпочитают смерть увеличению веса.

Анорексию главным образом лечат амбулаторно. Лишь при упорном отказе от пищи и нарастающем упадке питания (кахексии) прибегают к стационарному лечению.

Терапия может включать в себя лекарственные средства для коррекции дефицита железа и цинка, а также антидепрессанты. В стационаре назначают дополнительное калорийное питание, при упорном отказе от еды – парентеральное питание (внутривенно).

Поскольку нервная анорексия оказывает значительное влияние на психику человека, на его образ мыслей и поведение, выздоровление идет чрезвычайно трудно, даже если больному оказывают необходимую помощь. (В редких случаях выздоровление становится совершенно невозможным.) По этой причине в программу реабилитации больных анорексией необходимо включать не только восстановление нормального веса и возврат к здоровому стилю питания, но и психотерапию, которая должна включать в себя изменение стереотипов мышления и поведения при данном расстройстве. На всем протяжении курса лечения должна проводиться индивидуальная терапия и, желательно, семейная терапия.

Святощик Инга Сергеевна врач-психотерапевт учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер»

