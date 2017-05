За першую чвэрць 2017 года ў БДУ выдадзена 42 кнігі

З агульная колькасці 25 кніг аддрукавана ў тыпаграфіі; 15 на ксераксах факультэтаў, 2 – электронныя выданні).

З іх: 28 навучальнвя выданні; 13 навуковыя выданні; 1 даведачнае; 3 на бел. мове; 36 на рус. мове; 3 на замежных мовах.

Экономическая теория : учеб. пособие / В. Л. Клюня [и др.] ; под. ред. В. Л. Клюни, Н. В. Бордачёвой. – Минск : БГУ, 2016. – 143 с.

ISBN 978-985-566-375-2.

Раскрываются предмет, методы, основные этапы развития экономической науки, наиболее важные закономерности микро- и макроэкономики. В конце каждого раздела даны вопросы для самоконтроля, тесты и задачи, ответы на них, список литературы. Приводятся планы семинарских занятий, экзаменационные вопросы.

Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по неэкономическим специ-альностям.

Ширяев, И. А.

Волейбол в физической культуре студентов : учеб. пособие / И. А. Ширяев, Э. К. Ахмеров. – Минск : БГУ, 2016. – 190 с. : ил.

ISBN 978-985-566-376-9.

В учебном пособии рассматриваются основы методики физической и технической подготовки волейболистов на занятиях физической культурой и спортом. Дается характеристика волейбола как средства оздоровления и физи-ческого воспитания студентов.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования.

Калачева, И. И.

История и теория социальных коммуникаций : учеб.-метод. комплекс / И. И. Калачева, О. Е. Дмитриева. – Минск : БГУ, 2016. – 207 с.

ISBN 978-985-566-372-1.

В учебно-методическом комплексе, включающем два самостоятельных раздела – «История социальных коммуникаций» и «Теория социальных коммуникаций», представлены информационно-методические материалы тео-ретического и практического характера. Показаны история развития коммуникации как теоретического направ-ления в гуманитарной науке, многообразие междисциплинарных подходов в исследовании и интерпретации коммуникативных процессов, раскрыта сущность научных парадигм

и концепций.

Для студентов факультета философии и социальных наук, обучающихся по специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации».

Свістунова, М. І.

Гістарычная фанетыка беларускай мовы : вучэб. дапам. / М. І. Свістунова, Г. К. Ціванова. – Мінск : БДУ, 2016. – 159 с.

ISBN 978-985-566-374-5.

Выкладзены асноўныя звесткі па галоўных тэмах гістарычнай фанетыкі, што вывучаюцца ў курсе гістарычнай граматыкі беларускай мовы; прапанаваны заданні для выканання на практычных занятках і тэсты для самакан-тролю.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Беларуская філалогія (па на-прамках)».

Здоровый образ жизни : сб. ст. / редкол. : Э. И. Савко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – Вып. 12. – 184 с.

Материалы сборника знакомят с возможностями, которые укрепляют и повышают резервы организма человека, обеспечивая реализацию поставленных перед молодежью социальных и профессиональных задач.

Модели экономической интеграции: мировой и постсоветский опыт / А. В. Данильченко [и др.] ; под ред. А. В. Данильченко. – Минск : БГУ, 2016. – 170 с.

ISBN 978-985-566-336-3.

Рассматриваются понятия формальных и неформальных моделей экономической интеграции, внутренней и транснациональной интеграции, характеризуется состояние и перспективы интеграционных процессов по регионам мира, выявляются современные проблемы и барьеры интеграции на постсоветском пространстве.

Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сб. науч. тр. / редкол. : Е. В. Бабкина (отв. ред. разд. II), Ю. А. Лепешков (отв. ред. разд. I) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – Вып. 8. – 239 с.

В восьмом выпуске сборника научных трудов представлены статьи по актуальным проблемам международного публичного и международного частного права. В книге использованы законодательство и международно-правовые акты по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Труды факультета международных отношений : науч. сб. / редкол. : В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Вып. VII. – Минск : БГУ, 2016. – 140 с.

ISSN 2219-2085

Представлены научные статьи ведущих ученых факультета международных отношений Белорусского государст-венного университета, в которых рассматриваются международные отношения и внешняя политика, междуна-родное право, мировые экономические процессы, межкультурная коммуникация.

Российские и славянские исследования : сб. науч. тр. / редкол. : А. П. Сальков (отв. ред.) [и др.]. – Вып. XI. – Минск : БГУ, 2016. – 359 с.

ISSN 1995-5634

В 11 выпуске ежегодного научного сборника представлены материалы по истории России, славянских стран и народов. Исследуются также различные темы белорусской истории, которые позволили авторам выйти на кон-цептуально-теоретические обобщения.

Память и слава: Давид Евсеевич Факторович. К 100-летию со дня рождения / редкол.: И. С. Ровдо [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 190 с. : ил. – (Memoria et Gloria).

ISBN 978-985-566-389-9.

Издание посвящено педагогической и научной деятельности выдающегося белорусского литературоведа, осно-вателя кафедры зарубежной литературы филологического факультета БГУ Д. Е. Факторовича. В книгу вошли: биографический очерк, монография исследователя, рецензия на нее, выступления на презентации ее первого из-дания, воспоминания учеников, коллег, родственников, приложение (документы).

Коротаев, Н. А.

Физика компьютеров : учеб.-метод. пособие / Н. А. Коротаев, В. В. Горячкин, В. И. Попечиц. – Минск : БГУ, 2016. – 319 с.

ISBN 978-985-566-383-7.

Рассмотрены физические принципы работы основных компонентов компьютера, включая системотехнический уровень, уровень микрокоманд, системы команд, архитектурные и структурные особенности организации и функционирования компьютеров и компьютерных систем, базовые понятия, которые важны при проектировании

компьютерных систем и сетей, являющихся основной составляющей современных телекоммуникационных тех-нологий, а также перспективы развития элементной базы и компьютеров.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по естественнонаучным специальностям.

Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919–1941) / С. В. Абламейко [и др.] ; под общ. ред. С. В. Абламейко, науч. ред. О. А. Яновский. – Минск : БГУ, 2017. – 303 с. – (Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Оте-чества).

ISBN 978-985-566-387-5.

Данная книга открывает серию изданий «Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества», посвященных 100-летию первого высшего учебного заведения Беларуси. Через жизненные и творческие биографии выдающихся ученых Белорусского государственного университета первых двадцати лет его деятельности показано непреходящее значение науки и высшего образования в формировании национального белорусского государства, его политических, экономических, культурных основ. Представлены биографии 27 университетских интеллектуалов, которых по праву считают не только создателями важнейших направлений фундаментальных и прикладных исследований в области естественно-научных и гуманитарных знаний в Беларуси, но и творцами новой – университетской – сферы. Благодаря высокому профессионализму первых профессоров БГУ в республике развернулась подготовка специалистов для народного хозяйства, деятельность научных институций (от лабораторий до АН БССР). Это те, кого без преувеличения мы чтим как настоящую интеллектуальную элиту Беларуси.



Щёкин, Н. С.

Диалог церкви и государства: от традиции к современности / Н. С. Щёкин. – Минск : БГУ, 2017. –

207 с.

ISBN 978-985-566-391-2.

В монографии осуществлена социально-философская реконструкция основных исторических форм взаимодейст-вия церкви и государства, исследована их роль как важнейших социальных институтов в становлении и развитии восточнославянской и западноевропейской цивилизации.

Антановіч, З. В.

Канфесіянальныя архівы Беларусі XVIII – пачатку ХХ ст. : дапаможнік / З. В. Антановіч. – Мінск : БДУ, 2016. – 167 с.

ISBN 978-985-566-388-2.

У дапаможніку разглядаюцца рэарганізацыя адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення, уласцівасці іерархіі кіраўніцтва і склад дакументаў архіваў хрысціянскіх і нехрысціянскіх канфесій, якія былі распаўсюджаны

на беларускіх землях у XVIII – пачатку ХХ ст. і пакінулі аб’ёмную спадчыну ў архівасховішчах Беларусі.

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства».

Чуприс, О. И.

Практикум по административному праву : пособие / О. И. Чуприс, Т. А. Червякова. – Минск : БГУ, 2016. – 142 с.

ISBN 978-985-566-380-6.

Практикум подготовлен в соответствии с программой учебной дисциплины «Административное право» для сту-дентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое право». Учебный материал по каждой теме включает вопросы для дискуссии, практические задания и задачи. В конце пособия приведены тестовые задания.

Василевич, Г. А.

Источники белорусского права / Г. А. Василевич, С. Г. Василевич. – Минск : БГУ, 2016. – 263 с.

ISBN 978-985-566-379-0.

В монографии анализируется вопрос развития белорусского права. В центре внимания находится тема его источ-ников, места и роли в регулировании общественных отношений.

Административно-правовые споры в социальной сфере: теоретико-прикладные вопросы / О. И. Чу-прис [и др.] ; под ред. О. И. Чуприс. – Минск : БГУ, 2016. – 267 с.

ISBN 978-985-566-348-6.

Монография посвящена комплексу теоретических и практических проблем, вызванных возникновением и раз-решением административно-правовых споров в социальной сфере. Проанализированы особенности рассмотрения и разрешения административных споров, вытекающих из трудовых и связанных с ними правоотношений, социально-обеспечительных, медицинских, образовательных правовых отношений.

Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности /

Т. И. Макарова [и др.] ; под науч. ред. Т. И. Макаровой. – Минск : БГУ, 2016. – 191 с.

ISBN 978-985-566-343-1.

На основе научного анализа нормативного правового материала рассматриваются проблемы формирования и функционирования правовых механизмов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Шавцова-Варфоломеева, А. В.

Теоретические основы государственного суверенитета Республики Беларусь, его правовое обеспече-ние / А. В. Шавцова-Варфоломеева. – Минск : БГУ, 2016. – 183 с.

ISBN 978-985-566-351-6.

В монографии на основе обобщения доктринальных подходов действующего законодательства, с учетом взглядов, высказанных в юридической и политологической научной литературе, практики государственного строительства рассматриваются теоретико-правовые основы суверенитета, права народа и нации на самоопределение, основные этапы становления, признаки и гарантии государственного суверенитета Республики Беларусь.

Синило, Г. В.

Лирические книги Библии как архетексты немецкой поэзии XVII века / Г. В. Синило. – Минск : БГУ, 2016. – 551 с.

ISBN 978-985-566-333-2.

В монографии исследуются лирические книги Библии – Книга Псалмов (Псалтирь), Книга Плача, Песнь Песней и Книга Экклесиаста, их поэтика и рецепция в немецкой поэзии Раннего Нового времени – XVII века, их роль в качестве важнейших смыслопорождающих и формообразующих претекстов, или фундирующих и генериру¬ющих архетекстов, для немецкой поэзии XVII в. Одновременно предметом исследования являются религиозно-философская проблематика, жанровая и стилевая динамика немецкой лирической поэзии Раннего Нового времени, ее ритмомелодические поиски, связанные с воздействием лирических книг Библии, с библейской архитексту-альностью. Выявляется также значение Библии как «осевого» архетекста европейской культуры.

Козак, К. И.

Архивы зарубежных стран : пособие / К. И. Козак. – Минск : БГУ, 2016. – 303 с.

ISBN 978-985-566-373-8.

Пособие содержит материал по историографии и истории формирования архивохранилищ на территории Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, а также в периоды Средневековья, Новой и Новейшей истории отдельных стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-23 01 13 «Историко-архивоведение».

Основы биологии развития. Практикум : учеб. пособие / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидо-рова. – Минск : БГУ, 2016. – 239 с.

ISBN 978-985-566-377-6.

В учебном пособии представлены задания для самостоятельной подготовки учащихся по курсу «Основы биологии развития». Приводятся тесты, графические и теоретические задачи, задания по вопросам ранних стадий эм-бриогенеза, сравнительной эмбриологии и механизмам онтогенеза, а также ответы на них.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по биологическим специальностям.

Сидоренко, А. В.

Электричество и магнетизм : пособие / А. В. Сидоренко. – Минск : БГУ, 2017. – 144 с. : ил.

ISBN 978-985-566-397-4.

Излагаются основные закономерности физических явлений по курсу физики «Электричество и магнетизм».

Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям 1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)», направление специальности 1-31 03 07-02 «Прикладная информатика (инфор-мационные технологии телекоммуникационных систем)»; 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность (по направле-ниям)», направление специальности 1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства)».

Профессиональный английский язык в сфере таможенного дела = English for Customs in Use : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – 139 с.

ISBN 978-985-566-393-6.

Содержатся учебные тексты и задания к ним, направленные на дальнейшее развитие профессиональной и ком-муникативной компетентностей у студентов, освоение специальной лексики в сфере таможенного дела.