У першым квартале 2018 года ў БДУ выйшлі ў свет 70 выданняў

Усяго падпісана ў друк 70 выданняў, падрыхтаваных упраўленнем рэдакцыйна-выдавецкай работы. З іх 35 кніг аддрукаваныя ў друкарні, 25 – сродкамі факультэтаў, 11 – электронныя выданні.

Титаренко, Л. Г.

Парадигмы и повороты современной социологии / Л. Г. Титаренко. – Минск : БГУ, 2018. – 239 с.

ISBN 978-985-566-507-7.

Рассматриваются проблемы развития отечественной и зарубежной социологии в последние десятилетия ХХ в. и в начале ХХI в. Внимание уделяется как теоретическим проблемам, с решением которых столкнулось белоруcское общество на новом этапе своего существования, так и прикладным исследованиям в области социологии образования, семьи, формирования ценностей молодого поколения. На примере западных и незападных теорий показано, как происходит развитие парадигм, почему в современной социологии идет противоборство теорий Севера и Юга, Запада и Востока. Раскрыты теоретические сдвиги и повороты, имевшие место в социологии в эпоху глобализации, тенденции ее современного развития, альтернативы западному модерну, проанализированы диагнозы современности, данные теоретиками разных стран. Особое внимание уделено развитию теоретической социологии в постсоветском регионе.

Кастрица, О. А.

Математический анализ. Краткий курс : учеб. пособие / О. А. Кастрица, С. А. Мазаник. – Минск : БГУ, 2017. – 299 с. : ил.

ISBN 978-985-566-439-1.

Учебное пособие содержит основные теоретические сведения, обязательные для изучения математического анализа или его разделов в рамках дисциплины «Высшая математика». Приведено большое количество примеров как иллюстративного, так и прикладного характера.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности «Прикладная информатика».

Король, А. Д.

Основы эвристического обучения : учеб. пособие / А. Д. Король, И. Ф. Китурко. – Минск : БГУ, 2018. – 207 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-518-3.

Представлен опыт использования эвристического обучения в образовательном процессе. Освещены вопросы проектирования и реализации целей, содержания, критериев оценивания, форм и методов обучения в учебном процессе вуза. Приведены рекомендации по разработке открытых заданий, занятий эвристического типа, рас-смотрены особенности использования дистанционных образовательных технологий. Особое внимание уделено практическим аспектам организации коммуникации студентов (интернет-занятия, дистанционные олимпиады, конференции, проекты, творческие конкурсы).

Предназначено для слушателей системы дополнительного образования взрослых по педагогическим специальностям.

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного (с электронным приложением) : учеб. пособие / А. И. Басова [и др.] ; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск : БГУ, 2017. – 327 с.

ISBN 978-985-566-492-6.

Изложен материал по темам учебных дисциплин специальности переподготовки 1-21 05 72 «Русский язык как иностранный», таких как «Методика преподавания русского языка как иностранного», «Текстолингвистика», «Этно- и психолингвистика», «Стратегии обучения русскому языку как иностранному», «Лингвистическое обес-печение межкультурной коммуникации» и др.

Предназначено для слушателей системы дополнительного образования взрослых по специальности «Русский язык как иностранный».

Социология. Модуль «Экономика» : пособие / А. Н. Данилов [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск : БГУ, 2017. – 155 с.

ISBN 978-985-566-474-2.

Пособие представляет обязательную для всех университетов учебную дисциплину «Социология», которая вклю-чена в интегрированный модуль цикла социально-гуманитарных дисциплин «Экономика». В полной мере отвечает современному уровню развития социально-гуманитарного знания и основным задачам социологического образования, подготовлено в соответствии с типовой учебной программой, разработанной по стандарту этой дисциплины, утвержденному Министерством образования Республики Беларусь.

Башкиров, Д. Л.

История русской литературы первой четверти XIX в. : пособие / Д. Л. Башкиров. – Минск : БГУ, 2017. – 327 с.

ISBN 978-985-566-455-1.

Рассматриваются особенности развития и сущностные черты русской литературы первой четверти ХIХ в., прин-ципы ее периодизации, основные направления и жанрово-стилевые тенденции, творчество отдельных писателей (К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов).

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)».

Венидиктов, С. В.

Медиакоммуникация в развитии евразийского пространства: стратегический ресурс интеграции / С. В. Венидиктов. – Минск : БГУ, 2018. – 263 с.

ISBN 978-985-566-528-2.

В монографии приводится первый в белорусской науке комплексный анализ медиакоммуникативных практик в социально-политических структурах как ресурса эффективных интеграционных процессов в Евразийском эко-номическом союзе.

Рассмотрены направления оптимизации медиакоммуникационного взаимодействия государств ЕАЭС в контексте формирования единого информационного пространства. Определены пути активизации интеграции через изменения в деятельности СМИ, индивидов, общественных структур и образовательной системы, выявлена сис-темная зависимость между медиакоммуникацией и повышением эффективности интеграционных процессов в национальном и межнациональном масштабах.

Снапкоўскі, У. Е.

Шлях скрозь стагоддзе: беларуска-польскія адносіны 1918–2017 гг. / У. Е. Снапкоўскі. – Мінск : БДУ, 2017. – 287 с. : іл.

ISBN 978-985-566-458-2.

Разглядаюцца беларуска-польскія адносіны з 1918 г., калі адбылося адраджэнне беларускай і польскай дзяр-жаўнасці, па 2017 г. Асобна вылучаюцца палітычныя і дыпламатычныя падзеі савецка-польскай вайны 1919–1920 гг.; беларуска-польскія стасункі напярэдадні і падчас Другой сусветнай вайны; «асіметрычнае» супрацоў¬ніцтва ў 45-гадовы перыяд «рэальнага сацыялізму» (1944–1989); станаўленне і развіццё міждзяржаўных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча.

Прохорова, Р. А.

Обыкновенные дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Р. А. Прохорова. – Минск : БГУ, 2017. – 335 c.

ISBN 978-985-566-496-4.

Содержание учебного пособия соответствует курсу обыкновенных дифференциальных уравнений для студентов математических специальностей университетов.

Излагаемый материал разбит на параграфы, каждый из которых, как правило, может рассматриваться в качестве отдельного практического занятия: приведены необходимые теоретические сведения, подробные решения типовых задач и достаточное число заданий для аудиторных занятий и самостоятельной работы. Большое внимание уделено дифференциальным уравнениям, используемым как основные математические модели в естествознании и механике.

Для студентов учреждений высшего образования по математическим специальностям.

Филипцова, Г. Г.

Фотосинтез : пособие / Г. Г. Филипцова, О. В. Молчан. – Минск : БГУ, 2017. – 196 с.

ISBN 978-985-566-463-6.

Обобщены современные представления о сущности фотосинтеза, механизмах протекания и регуляции его пер-вичных стадий и ассимиляции углекислого газа, а также влиянии внешних факторов на интенсивность данного процесса.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-31 01 03 «Микробиология»,

1-31 01 02 «Биохимия», 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Короткевич, А. И.

Экономический анализ деятельности организаций : учеб. пособие / А. И. Короткевич, Б. В. Лапко, Д. В. Шпарун. – Минск : БГУ, 2017. – 307 с.

ISBN 978-985-566-482-7.

Изложены основные вопросы экономического анализа деятельности организаций, адаптированного к действу¬ющим правилам учета и отчетности в Республике Беларусь.

Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям «Мировая экономика», «Менеджмент», «Экономическая информатика».

Анталогія філасофскай думкі Беларусі : дапаможнік. У 3 т. Т. 1 / склад.: А. А. Лягчылін [і інш.] ; пад рэд. А. А. Лягчыліна, А. Ю. Дудчыка. – Мінск : БДУ, 2017. – 311 с.

ISBN 978-985-566-479-7.

Анталогія змяшчае найбольш паказальныя фрагменты тэкстаў мысляроў Беларусі перыяду XII–XVIII стст., а так-сама кароткія артыкулы, якія ўключаюць біяграфічныя матэрыялы і агляд філасофскіх поглядаў кожнага з іх.

Черенда, А. Э.

Английский язык. Читаем и обсуждаем = English. Read and Discuss : учеб. пособие / А. Э. Черенда,

Е. З. Шевалдышева. – Минск : БГУ, 2018. – 108 с. : ил.

ISBN 978-985-566-503-9.

Учебное пособие направлено на развитие навыков устной речи, умений профессионального общения на английском языке. Представлены тексты из оригинальных источников и разнообразные упражнения.

Современное белорусское общество: социологическое прочтение. БГУ в Государственной программе научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг. / А. Н. Данилов [и др.] ; под общ. ред. А. Н. Данилова, Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ, 2018. – 111 с.

ISBN 978-985-566-519-0.

Монография подготовлена в рамках выполнения Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг., подпрограмма 3 «Социология и философия». Включены материалы первого этапа выполнения программы научными коллективами, работающими в Белорусском государственном университете.

Издание учитывает современные тенденции исследовательской практики, необходимость разработки конкретных рекомендаций органам государственного управления в целях упреждения или минимизации возможных издержек при проведении социально ориентированной политики развития белорусского государства.

Клиническая биохимия: практикум : учеб.-метод. пособие / сост. О. И. Губич. – Минск : БГУ, 2018. – 88 с.

ISBN 978-985-566-504-6.

Приводятся методические приемы биохимического анализа основных диагностических маркеров, применяемых в клинико-лабораторной практике, а также наиболее часто используемые подходы к статистическому анализу данных клинико-биохимических исследований.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 02 «Биохимия».

Зуй, В. И.

Основы геотермии : пособие / В. И. Зуй. – Минск : БГУ, 2017. – 287 с.

ISBN 978-985-566-466-7.

Рассмотрены теоретические и прикладные вопросы дисциплины, геотермические методы исследований и геоло-гической интерпретации геотермических результатов, методы изучения тепловых свойств горных пород, опреде-ления их радиогенной теплогенерации, плотности теплового потока. Кратко изложены прикладные вопросы. Приведены примеры отображения результатов геотермических исследований на картах.

Нікановіч, Д. А.

Тэорыя і практыка менеджменту кантэнту беларускіх СМІ / Д. А. Нікановіч ; навук. рэд. В. М. Самусевіч. – Мінск : БДУ, 2018. – 187 с.

ISBN 978-985-566-505-3.

У манаграфіі апісаны задачы медыяпрадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь па мадэрнізацыі іх вытворчасці; выяўлены тэндэнцыі і заканамернасці сучаснага журналісцкага працэсу, якія ўплываюць на эфектыўнасць і канкурэнтаздольнасць СМІ; вызначаны прынцыпы і адаптыўныя стратэгіі медыяменеджменту ў рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі; раскрыты метадычныя і метадалагічныя падыходы да навучання студэнтаў-медыяменеджараў аналізу дзейнасці рэдакцыі.

Английский для магистрантов, аспирантов, соискателей = English for Research Students : учеб.-метод. пособие / О. И. Васючкова [и др.] ; под общ. ред. О. И. Васючковой. – Минск : БГУ, 2018. – 187 с.

ISBN 978-985-566-521-3.

Учебно-методическое пособие содержит материал (информационный, текстовой, лексический) по темам, связан-ным с научной работой магистрантов, аспирантов, соискателей, рекомендации по употреблению общенаучной и газетной лексики, а также задания на особенности перевода грамматических явлений, характерных для научного текста.

Жуковская, Н. В.

Введение в ГИС на основе QGIS : пособие / Н. В. Жуковская. – Минск : БГУ, 2018. – 131 с. : ил.

ISBN 978-985-566-534-3.

Издание включает в себя лабораторные работы по изучению интерфейса и основных возможностей географической информационной системы (ГИС) QGIS: геопривязка растровых изображений, создание и редактирование векторных данных и их атрибутов, построение поверхностей, проведение векторного и растрового ГИС-анализа, создание макетов карт средствами ГИС.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-56 02 01 «Геоинформационные системы (по направлениям)».

Лемеза, Н. А.

Экология растений : пособие / Н. А. Лемеза. – Минск : БГУ, 2018. – 158 с.

ISBN 978-985-566-530-5.

В пособии раскрываются вопросы взаимодействия растений с окружающей средой. Дается характеристика роли основных экологических факторов в жизни растений, их морфолого-анатомических и физиолого-биохимических адаптаций к световому, тепловому, водному, воздушному и почвенному режимам, а также к воздействию биоти-ческих и антропогенных факторов.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Биоразлагаемые композиты на основе природных полисахаридов / Т. А. Савицкая. ‒ Минск : БГУ, 2018. ‒ 207 с. ‒ ISBN 978-985-566-512-1.

Представлены данные о важнейших природных полисахаридах (крахмале, целлюлозе, хитине, хитозане, альгинатах, агаре и др.) и композиционных материалах на их основе. Описываются строение и свойства, особенности биодеструкции в жизненном цикле биоразлагаемых композитов. Издание является первым в Республике Беларусь, где собраны литературные данные и результаты исследований автора по получению съедобных пленок и покрытий, предназначенных для упаковки пищевых продуктов. Съедобная упаковка ‒ новое для Республики Беларусь научно-практическое направление, соответствующее современным тенденциям развития «зеленой» химии, призванной создавать продукты и технологии, безопасные для человека и окружающей среды.

Табл. 31. Ил. 133. Библиогр. 434 назв.