Ровшен Атаев: «Учиться на одни десятки реально!»

Безупречный отличник Ровшен Атаев – магистрант механико-математического факультета приехал учиться в БГУ из столицы Туркменистана. Все сессии студент сдал на десятки, в этом году он закончил обучение и поступил в магистратуру. С газетой «Университет» парень поделился рецептом успеха в учебе и рассказал, зачем нужна осознанность и последовательность.

Ровшен признается: сразу понял, что высшее образование будет получать заграницей. «У нас оно не очень хорошее, к тому же на государственном языке – туркменском. В этом основная сложность: ведь я он говорил на русском и с родителями, и в школе. На туркменском я общался только с дедушкой, некоторыми ребятами. Не то что бы язык тяжелый, просто практики не было, сейчас вообще язык этот плохо помню. С туркменами, которые здесь учатся, я общаюсь на русском», – говорит он.

После окончания бакалавриата студент получил диплом математика-прикладника. Но возвращаться домой он не планирует: впереди два года магистратуры.

Чем отличается мехмат от БНТУ?

Дома Ровшен не был три года. После первого курса слетал домой, после второго не захотел – военкомат часто устраивает «сюрпризы», поэтому к юноше приехал отец. К слову, он архитектор, от него Ровшен с братом, который заканчивает БНТУ, и унаследовали пространственное мышление. Оно основное в механике: нужно четко представлять механизм, как он будет выглядеть и работать, если его повернуть или покрутить. «В БНТУ учатся непосредственно инженеры-практики, которые строят дома, тракторы. Проучившись четыре года в БГУ на мехмате, могу сказать, что это обучение ближе к математике, чем к механике, здесь упор идет на фундаментальные науки. У меня научный образ мышления и склонность к исследованиям, потому здесь мне нравится. Математика ведь тоже разная бывает: для программирования, механики. Некоторые преподаватели и ученые всю жизнь одно уравнение изучают. Такая узкая направленность меня не отталкивает, но пока я не нашел то, что хотел бы так изучать. Мне нравится биомеханика, мой научрук (прим.ред. заведующий кафедры био- и наномеханики Геннадий Михасёв) ей занимается, делает протезы. Из-за того, что это узкая специальность, она не так доступна, хотя нуждающихся много. Механика позволяет эргономично спроектировать протез, протестировать нагрузку на организм и близлежащие органы. Люблю эту практическую сторону и не сторонник голой теории, хотя диплом у меня на такую тему», – объясняет туркменский магистрант.

Китайские дороги и свободный доступ к сайтам

Летом третьего курса Ровшен полетел на месячную стажировку в Китай: ее организовал совместный институт БГУ и Даляньского технического университета. «Мы первые полетели туда, это был в своем роде эксперимент, нас было меньше двадцати человек, перелет, проживание нам оплатили. Половина с мехмата, другая физиков, и один студент с химфака. В основном мы изучали технический английский и программирование, было несколько лекций по механике. Я познакомился с китайскими студентами, у меня был свой языковой партнер. Один преподаватель был даже с Америки – Техаса. С экологией в Даляне получше, чем в других регионах Китая.», – делится он впечатлениями.

«По приезду в Беларусь сложнее всего было переходить дорогу. Здесь все по правилам, а в Туркменистане даже если по переходу пойдешь, все равно может машина сбить, – смеется парень. – Когда я после первого курса вернулся домой и по привычке пошел по переходу на зеленый, еле успел увернуться от машины. А в Китае вообще пешеходы переходят дорогу где хотят! В Беларуси намного безопаснее» – заключает он.

Родной двоюродные братья Ровшена учатся в БНТУ, первый женился на белорусской девушке, ему 26 лет. Магистрант часто заезжает к ним, а свободное время проводит с друзьями из университета. «Я комфортно чувствую себя в одиночестве, могу три-четыре дня спокойно побыть один в общежитии. Однажды решал одно уравнение восемь часов, время пролетело так незаметно, что я не успел опомниться, как настал вечер», – смеется он.

У каждой возможности свой ценитель

Радует парня и свободный доступ в интернет. Оказывается, в Туркменистане доступ к большинству наиболее популярных сайтов, без которых уже сложно представить общение и жизнь, ограничен: это ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники и др. Одно время использовали китайские мессенджеры, пока недавно не открыли Skype.

Те, кто приложил усилия, неплохо зарабатывают и востребованы, однако туркменская молодежь бывает растеряна. «Мой двоюродный брат инженер-экономист в энергетической отрасли, три года назад закончил БНТУ, вернулся, два года отслужил, и вот только недавно нашел работу», – делится Ровшен. – А в Беларуси, если захочешь и приложишь усилия, ты найдешь работу, а у нас с этим есть вопросы – просто нет вакансий».

«Это плюс, что я приехал сюда, ценю все возможности. Но бывает и другое – когда сносит голову от них, клубы, алкоголь. У меня голову не снесло, я не ходил на такие тусовки, первые два года я был молодой и был страх, что если начнешь жить такой жизнью, то не выберешься. А когда на третьем курсе, уже морально созревший, пошел, было неинтересно», – вспоминает Ровшен.

Туркменский магистрант отмечает, что различия между нашими культурами не так сильны. За время обучения здесь он совсем освоился, и уже труднее вспоминать, как на родине. Ровшен стал говорить медленнее, растягивая гласные на манер белорусов. И, по его словам, не собирается возвращаться в Туркменистан. А вот остаться жить в Беларуси… «Здесь хорошо и можно остаться, путешествуя при этом по миру. Такая точка старта, здесь очень много возможностей для роста. Мне есть с чем сравнивать! Конечно, человеку всего мало, и чего бы он не добился, хочет большего. С одной стороны, нам хочется развития, совершенствования, а с другой нас одолевает жадность, которая, будучи неудовлетворенной, порождает другие нехорошие чувства», – рассуждает парень.

Дисциплина и движение

Ровшен живет в общежитии №7, и вот уже четвертый год сотрудник службы безопасности. Кстати, в ней он единственный иностранец. «Сперва я был в студсовете – оказалось, что это ощутимо сказывается на учебе, и времени нет особо. Я весь день на ногах: тренировка, потом учеба, свободен только вечером» – говорит он. На дежурствах и обходах ответственные студенты следят за порядком и выполнением правил. От такой работы есть плюсы: Ровшен живет в более удобном блоке квартирного типа с кухней. Первый год ему было сложновато заходить к незнакомым людям, но благодаря этому парень научился свободно общаться с незнакомыми людьми. Теперь практически с любым может найти общий язык, не любит только скандальных людей.

Сейчас Ровшен занимается самбо – это смешанные единоборства, где можно почти все. В таких видах спорта нужно постоянно меняться: если на действия противника отвечать всегда по одной схеме, становишься предсказуемым и уязвимым. Парень подтверждает: «У меня как раз есть такой стиль, по которому я чаще всего действую, и это нужно менять. В некотором смысле это можно перенести на жизнь: однообразие не только ограничивает, но и вгоняет в скуку. Все перемены должны быть направлены на долгосрочную перспективу. Я считаю свою жизнь интересной, стараюсь пробовать новое постоянно, ищу себя. Как-то учился играть на гитаре, хочу как-нибудь пойти на вокал, а еще прыгнуть с парашютом. Мечтаю открыть свое кафе».

Спорт развивает дисциплину, считает Ровшен: если ты способен поднять свою тушку в шесть утра и пойти на тренировку, многое меняется. День становится длиннее, насыщеннее. Парень перепробовал многие виды спорта, в университете несколько лет занимался в секции по армрестлингу и занимал призовые места на соревнованиях.

Главное препятствие - лень

«Я не один «десяточник» на факультете, учится на отлично реально. Я обратил внимание, что на мехмате преподаватели не «засаживают», а вот в БНТУ, где родной брат учится, такое бывает. Важно развивать силу мышления, аналитический ум. В течение дня я специально меняю умственную активность на физическую. Вопрос в желании, и после второго курса учиться на десять стало моим принципом», – заявляет Ровшен.

По мнению Ровшена, главная причина неуспеха студентов в учебе – банальная лень, ведь учиться нужно сразу, с первого курса. Если решишь взяться за ум на втором или третьем курсе – придется осваивать программу предыдущих лет, ведь обучение идет последовательно, по нарастанию сложности. Все равно придется начинать с нуля, а чем позже, тем неподъемнее становится эта задача. Пропустил математический анализ, а захотел решать дифференциальные уравнения – так не получится.

Первые два года обучения очень важны, и когда на последних курсах ребята идут работать, и чуть меньше времени могут уделить учебе – катастрофы не происходит. За неделю они могут хорошо подготовиться к экзамену, поскольку у них есть крепкая база, наработанная за первые курсы. И если они что-то пропустят, то быстро нагонят.

Ровшен рассказал, как ему удается запомнить большие объемы информации и быть успешным в учебе: «Понять значит представить детально образ того, что учишь. Выучить – знать последовательность слов в тексте, но без четкого понимания. Математика построена на понимании, визуализации. Еще на первом семестре нас научили представлять математические данные визуально в виде графиков, и такая картинка находится у меня в голове. И если я построил ее – значит понимаю и могу воспроизвести».

Магистрант помогает делать лабораторные другим студентам, но всегда старается объяснить, чтобы работа не прошла впустую. Может быть такое, что преподаватель не принимает лабораторную, хоть она и правильная, потому студент, не может защититься, до конца отстоять свою позицию, доказать решение.

На мехмате очень много узкоспециализированных специалистов, которые даже по одному виду формул могут сказать, что где значит, и что делать дальше. Поэтому наставник важен: мы можем делать, но не всегда понимаем, что. Недавно я решал задачи, и вывел из множества формул одну, но не мог понять, верно ли это, а когда подошел к преподавателю, услышал много хороших слов – она оказалась правильной и интересной.

Конечно, бывает сложно, и это больше общечеловеческая черта – стоять на своем. Сложно бывает доказать свою точку зрения, но мои успехи в учебе, эта репутация помогать преподавателям посмотреть и на меня, как на эксперта, есть кредит доверия. У меня раньше тоже была такая черта – долго и упорно спорить, но я от нее избавился, и пользуюсь по надобности, пустословить просто трата времени.

Надежда МАРХЕЛЬ