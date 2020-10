Як заахвоціць навукоўца? У БДУ рэалізуецца дарожная карта

317 пазіцыя – па версіі кансалтынгавага агенцтва QS, 346 – у міжнародным рэйтынгу U.S. News і не толькі. Імя БДУ даволі моцна гучыць на міжнароднай арэне. Для прасоўвання ў спісах найлепшых распрацавана спецыяльная дарожная карта. Адзін з яе галоўных пунктаў – падтрымка публікацый супрацоўнікаў у аўтарытэтных навуковых часопісах. Пра іх ролю мы пагаварылі з намеснікам начальніка ГУН – начальнікам аддзела арганізацыі і суправаджэння інавацыйнай дзейнасці Алегам СІНЧУКОМ.

Планетай кіруюць брэнды. Сфера адукацыі не выключэнне. Каб зацікавіць замежных студэнтаў і спецыялістаў, трэба паведамляць пра навуковыя адкрыцці ўніверсітэта ўсяму свету. Пажадана на англійскай мове. Найлепшая рэкламная пляцоўка поспехаў – міжнародныя рэйтынгі.



У кожнага рэйтынгу – свае ўмовы

БДУ ўдзельнічае ў 12 глабальных рэйтынгах. За год мы падняліся на 34 пазіцыі ў спісе ­найлепшых універсітэтаў свету па версіі брытанскага кансалтынгавага агенцтва QS. Прысутнасць у ім падобная да прысваення рэстарану зоркі Мішлен. 50 працэнтаў ацэнкі – меркаванне незалежных акадэміч-ных экспертаў і працадаўцаў. Яны дзеляцца назіраннямі пра ўніверсітэт, яго выпускнікоў і выкладчыкаў, нібы кулінарныя крытыкі – пра стравы і сэрвіс.

БДУ ўмацаваў пазіцыі і ў распрацаваным у ААЭ рэйтынгу CWUR. У параўнанні з 2019 г. – узлёт на 85 радкоў. Чым больш сярод ­выпускнікоў лаўрэатаў міжнародных узнагарод і кіраўнікоў у самых уплывовых сусвет­-ных карпарацыях, тым вышэйшая пазіцыя ўніверсітэта ў спісе. Не менш важныя даследчыя поспехі студэнтаў і супрацоўнікаў ВНУ. Вызначальны фактар ацэнкі – якасць навуковых артыкулаў.

Прэміяльная сістэма за публікацыі дзейнічае на трохузроўнях

Прозвішчы беларусаў з’яўляюцца ў вядучых часопісах усё часцей. Для даследчыка – крок на шляху да міжнародных грантаў і магчымасць знайсці аднадумцаў з іншых краін. Для ўніверсітэта – фарміраванне іміджу.

Цікавасць сусветнай супольнасці да высноў навукоўцаў вызначае цытаванасць артыкула. Галоўныя пляцоўкі для яе разліку – рэфератыўныя базы даных Scopus і Web of Science. За публікацыі ў іх у БДУ прэміруюць аўтараў.

Першая ступень сістэмы прэміравання – своеасаблівы гран-пры. Атрымаць яго мо­гуць супрацоўнікі і навучэнцы за публікацыі 1-га і 2-га квартыля ў выданнях, што індэксуюцца ў базах даных Scopus і Web of Science. Конкурс праходзіць штогод.

Q1-выданні, у якіх публікуюцца аўтары з БДУ, – часопісы серыі Physical Review, Physical Review Letters, Journal of the Knowledge Economy, Ecology and Evolution і іншыя.