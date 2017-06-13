Островецкая кругосветка! Иностранные студенты БГУ познакомились с северо-западным регионом Беларуси

Ранним осенним утром 5 октября полный автобус студентов с разных факультетов и разных курсов отправился с экскурсией по красивейшим местам Беларуси. Этот маршрут в туристическом мире еще называют «Островецкой кругосветкой».

Первой остановкой была усадьба Михала Клеофаса Огинского — государственного и общественного деятеля, дипломата, композитора, автора знаменитого полонеза «Прощание с родиной». Усадьба находится в д. Залесье и принимает ежегодно 30 000 гостей. Во время экскурсии студенты смогли проникнуться жизнью и творчеством известного композитора, прогуляться по старинным кабинетам и живописному приусадебному парку.

Следующим туристическим объектом стал г. Сморгонь, известный своей школой дрессировки медведей — «Сморгонской медвежьей академией», основанной в XVII веке. Во время Первой мировой войны этот город, находясь 810 дней на линии фронта, принимал на себя жестокие удары военного лихолетья, о чем и сегодня говорят многочисленные доты в его окрестностях и единственный в Беларуси мемориал, посвященный событиям этого времени.

После Сморгони, ребята побывали в д. Солы, где увидели костел Богоматери Руженцовой, который был построен в 1934 году. Костел имеет не слишком большие размеры, но целый ряд необычных архитектурных решений придаёт его внешнему облику особенную мягкость и красоту. Костел напоминает маленький сказочный дворец. Был построен на средства прихожан, удалось собрать 540 000 злотых!

Проездом из окон автобуса студенты смогли наблюдать площадку строящейся Островецкой атомной электростанции. Стройплощадка расположена в 18 километрах от г. Островец и в 50 км от г. Вильнюс.

В деревне Михалишки основной достопримечательностью которой, является старинный костел Святого Михаила Архангела. Костел построен в стиле «сарматского» барокко. И это первое творение в этом стиле в истории белорусской архитектуры. Строгий, даже где-то аскетичный внешней облик храма, сильно контрастирует с очень пышной и красивой барочной отделкой интерьера.

Завершением поездки была экскурсия в д. Гервяты. В Гервятах студенты смогли прикоснуться к красоте и неповторимости костела Святой Троицы, который поражает своим огромным и неповторимо грациозным силуэтом. Этот храм — один из самых великолепных храмов Беларуси. Высота его колокольни составляет 61 метр! При строительстве этого храма были соблюдены все нормы и правила готики. Для сравнения, высота национальной библиотеки в Минске составляет 74 метра. В храме ребята посетили органный концерт и были приятно удивлены великолепием женского голоса.

Во время экскурсии ребята пообщались между собой, поделились эмоциями, а также завели друзей среди прибывших в БГУ новых иностранных студентов.

Организовали поездку управление воспитательной работы с молодежью и Совет землячеств БГУ.

Екатерина ШЕЙКО